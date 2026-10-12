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Muğla'da üniversiteli gençler seramikle yaratıcılığını keşfetti

Muğla Menteşe'de düzenlenen seramik vazo boyama atölyesi ve temel sanat eğitimi, üniversite öğrencilerinin estetik bakışını ve el becerilerini güçlendirdi

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da üniversiteli gençler seramikle yaratıcılığını keşfetti

Muğla Menteşe'de seramik atölyesi gençlerle buluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi öncülüğünde düzenlenen Seramik Vazo Boyama Atölyesi ve Temel Sanat Eğitimi, üniversite öğrencilerinin sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Eğitimde ele alınan temel konular:

Atölye kapsamında öğrencilere renk bilgisi, renk uyumu, kompozisyon, desen oluşturma ve yüzey düzenleme gibi temel sanat kavramları aktarıldı. Teorik eğitimde sanatın temel ilkeleri üzerinde durularak, katılımcıların estetik bakış açılarını geliştirmeleri ve sanatsal ifade becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. Eğitim boyunca verilen teknik bilgiler, uygulama aşamasına zemin hazırladı.

Uygulama ve ortak üretim deneyimi:

Teorik anlatımın ardından gerçekleştirilen uygulamalı seramik vazo boyama çalışmasında öğrenciler öğrendiklerini pratiğe döktü. Farklı renk ve desen kombinasyonları deneyen katılımcılar, kendi tasarımlarını oluşturarak özgün tasarımlar ortaya koydu. Atölye, gençlerin birlikte üretme sürecini deneyimlemelerine ve el becerilerini geliştirmelerine fırsat sundu.

Etkinlik, üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayarak ortak çalışmalar yürütmelerine ve yeni deneyimler kazanmalarına imkan verdi. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin ilgilerini keşfetmelerine ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine destek veren faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti; amaç, sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve gençlerin fikir ile üretkenliklerini teşvik etmektir.

MUĞLA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SERAMİK VAZO BOYAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU

MUĞLA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SERAMİK VAZO BOYAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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