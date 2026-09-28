Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor

Muğla ekibi Pekin'de güçlü bir başlangıç yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Continental Bisiklet Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen Tour of Beijing Mentougou Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı'nda ilk günün ardından dikkat çeken bir sonuç aldı. Yarışın ilk etabını, uluslararası alandan 25 takım arasında 4. sırada tamamlayan Muğla ekibi, kalan etaplarda da kürsü mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

takımın uluslararası temsiliyeti ve hedefler:

Organizasyonda Singapur, Malezya, Japonya ve Çin'den önemli Asya kıta takımlarının yanı sıra Avrupa'dan güçlü ekipler de yer alıyor. Takım, üzerinde 'Muğla' yazılı formasıyla Türkiye'yi temsil ederken; son katıldığı UCI yarışında elde ettiği Takımlar Şampiyonluğu başarısının ardından bu organizasyonda da performansıyla dikkat çekiyor. Muğla ekibi, yarışın ikinci ve üçüncü etaplarında alınacak puanlarla takım klasmanında daha üst sıralara yükselmeyi ve organizasyonu kürsüde tamamlamayı amaçlıyor.

başkan aras'ın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Continental Bisiklet Takımının uluslararası organizasyonlarda elde ettiği sonuçların Muğla sporu açısından önemli olduğunu belirtti. Aras, Muğla yazılı formamızın dünyanın farklı coğrafyalarında, güçlü takımların arasında yer almasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurguladı. Kısa süre önce kurulan takımın azmi ve mücadelesiyle uluslararası yarışlarda önemli sonuçlar elde etmeye devam ettiğini söyleyen Aras, Pekin'de ilk günü 25 takım arasında dördüncü sırada tamamlayan sporcular ve teknik ekibin kutladığını, kalan etaplarda da başarı dilediğini ifade etti. Ayrıca sporu desteklemeye ve sporcuların ulusal ile uluslararası arenada Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil edebilmeleri için yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Muğla ekibinin Pekin'deki performansı, takım klasmanında yükselme ve organizasyonu kürsüyle tamamlama hedefi doğrultusunda takip ediliyor. Kalan iki etap, takımın genel sıralamadaki yerini belirleyecek ve Muğla'nın uluslararası arenadaki iddiasını netleştirecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ CONTİNENTAL BİSİKLET TAKIMI, PEKİN’DE DÜZENLENEN TOUR OF BEİJİNG MENTOUGOU ULUSLARARASI BİSİKLET YOL YARIŞINDA İLK GÜN 25 TAKIM ARASINDA 4. SIRAYA YERLEŞTİ.