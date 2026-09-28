yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

Yüksel Yıldırım'dan birlik çağrısı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde kulüp ile taraftarlar arasında yükselen gerginliklere ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak, kırgınlıkların geride bırakılmasını ve birlikte hareket edilmesini istedi. Yıldırım, konuşmasında kendisini önce bir başkan olarak değil, "Samsunspor sevdalısı" biri olarak tanımladı ve duygusal bir çağrı yaptı.

Başkana değil, bir taraftar gibi:

Yıldırım, açıklamasında "Bu şehrin sokaklarında büyümüş, tribünlerin öfkesiyle coşmuş, maratonun sesinde kendini bulmuş, Atatürklü arma için ömrünü vermeye hazır bir Samsunspor delisi olarak sesleniyorum" ifadelerini kullandı. Başkan, tribünlerden ve sosyal medyadan gelen eleştirilerin farkında olduğunu belirterek sportif sonuçlar, transferler, bilet politikası ve takımın sahadaki performansına yönelik kaygıları dinlediğini söyledi.

Kırgınlıklara açıklık ve özür:

Yıldırım, bazı sözleriyle taraftarları kırmış olabileceğini kabul ederek, "Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor’un çıkarları için mücadele eden bir başkan olmak istiyorum" dedi. Ayrıca, "Söylediklerimin yanlış anlaşıldığı veya gönül kırdığı noktalar varsa bundan dolayı üzgünüm" sözleriyle olası kırgınlıklara karşı üzüntüsünü iletti.

Tribünlere çağrı:

Başkan, takımın kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek taraftarlara tribünleri doldurma ve takımı yalnız bırakmama çağrısında bulundu. Yıldırım, "Şimdi geçmişi büyütme zamanı değil. Şimdi yan yana durma, tek yürek olma zamanı. Kapımız da gönlümüz de taraftarımıza sonuna kadar açıktır" sözleriyle birlik vurgusunu öne çıkardı.

Yıldırım ayrıca kulübün görevde oldukları günden bu yana daha güçlü bir yapı kurmak için çalıştıklarını, pandemi döneminde dahi Samsunspor’u ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini hatırlattı. Konuşmasını sonlandırırken ise "Atatürk’lü armaya küsülmez; çünkü Samsunspor hepimizden büyüktür. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, yanlışları birlikte düzeltelim ve Samsunspor’u hak ettiği yere omuz omuza taşıyalım. Birlikte, tek yürek, tek nefes, tek sevda en büyük Samsunspor" ifadelerini kullandı.

Açıklama, kulüp içindeki dikkatleri yatıştırmayı ve taraftarlarla yönetim arasında yeniden bir diyalog zemini oluşturmayı hedefliyor. Yıldırım’ın çağrısı, hem saha içinde hem de tribünlerde ortak bir odak oluşturma amacını taşıyor.

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM