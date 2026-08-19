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Muhtar ve köylüler ilk müdahaleyi yaparken aile pencereden atlayarak kurtuldu

Cide ilçesi Üçağıl köyü Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangında Recep Konuk'a ait iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, aile pencereden atlayarak kurtuldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:47

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muhtar ve köylüler ilk müdahaleyi yaparken aile pencereden atlayarak kurtuldu

olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Cide ilçesi Üçağıl köyü Esentepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde Recep Konuk'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı ve evde bulunan Konuk ailesi, pencereden atlayarak dışarı çıkarak can güvenliklerini sağladı.

ilk müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olayın bildirilmesiyle bölgeye Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye köye ulaşana dek, Üçağıl köyü muhtarı Yüksel Güner ile bazı vatandaşlar, yangın söndürme tankı kullanarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonucu Konuk ailesine ait iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında aile pencereden atlayarak kurtulduğu için can kaybı veya yaralanma bilgisi haberde yer almamaktadır.

soruşturma ve sonrası:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerine ilişkin gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ HALE...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, EVDE İKAMET EDEN AİLE İSE PENCEREDEN ATLAYARAK CANLARINI KURTARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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