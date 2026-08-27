Mühürlü İnegöl boya imalathanesinde gece yarısı patlama güvenlik kamerasına yansıdı

İnegöl'de mühürlü imalathanede patlama ve yangın

Saat 05.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20. Sokak'ta bulunan duvar boya üretim imalathanesinde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İmalathanenin yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından faaliyete son verilerek mühürlendiği bildirildi.

görüntüler ve yangının başlangıcı:

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede işyeri içinde bulunan boyaların tutuşmasıyla şiddetlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, içerideki malzemelerin patlaması sonucu oluşan yoğun alev ve dumanın anlık yükselişi görülüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer, görüntüler üzerinden inceleme yapıyor.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi, 8 söndürme aracı ve 15 itfaiye eriyle müdahale ederek yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı. İmalathane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; alevlerin sıçraması sonucu çevredeki 3 işyeri de zarar gördü. İş yeri önünde park halinde bulunan ve kullanılamaz hale gelen minibüsün plakası 06 S 9198 olarak kaydedildi.

can kurtarma anı ve sonrası:

Yangın sırasında yanındaki oto tamirhanesinde bulunan "Kirli" adlı yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Köpeğin sağ kurtarılması çevredeki vatandaşlara moral sağladı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında durum havadan da görüntülendi; yetkililer çevredeki iş yerlerinin zarar tespitine ilişkin tutanak tuttu.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki bulgular üzerinde inceleme yapmaya devam ediyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN YAKLAŞIK 3 AY ÖNCE FAALİYETİNE SON VERİLEREK MÜHÜRLENEN BOYA ÜRETİM İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI.