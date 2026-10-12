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muş ovası'nda güzlük buğday ekimi başladı

Muş Ovası'nda güzlük buğday ekimi başladı; çiftçiler Malazgirt ve Liz ovalarında 20 gün sürecek programla 3 milyon 570 bin dönümlük araziyi ekiyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

muş ovası'nda güzlük buğday ekimi başladı

Muş Ovası'nda ekim çalışmaları:

Türkiye'nin ekilebilir en büyük üçüncü ovası olan Muş Ovasında güzlük buğday ekimi başladı. Çiftçiler, kış öncesi tohumları toprağa vererek yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ekim çalışmaları, kent genelindeki geniş tarım alanlarında yoğunlaştırıldı ve hedef, tarlaların kışa sağlıklı şekilde hazırlanması.

hazırlık ve süreç:

Kent genelinde yaklaşık 3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisine sahip Muş'ta, çiftçiler traktörlerle tarlalara girip gübre ve tohumları ekim mibzerlerine dolduruyor. Çalışmaların yaklaşık 20 gün sürmesi bekleniyor. Muş, Malazgirt ve Liz ovalarında yürütülen ekimlerde amaç, kış boyunca tohumların toprakla buluşmasını sağlayıp gelecek yıl verimli bir hasat elde etmek.

çiftçilerin beklentisi:

Çukurbağ köyünden çiftçi Ramazan Tüncer, her yıl ekim ayı içinde işlemeye başladıklarını, bu yıl yağışların ekimi biraz geciktirdiğini söyledi. Tüncer, "Allah'ın izniyle güzel bir verim alırız. Şu anda 50 dönüm arazimiz var" diye konuştu. Çiftçiler, ekim programının tamamlanmasının ardından ürün verimliliği ve iklim koşullarına ilişkin beklentilerini paylaşmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EKİLEBİLİR EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ OVASI OLAN MUŞ OVASINDA GÜZLÜK BUĞDAY EKİMİNE...

TÜRKİYE’NİN EKİLEBİLİR EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ OVASI OLAN MUŞ OVASINDA GÜZLÜK BUĞDAY EKİMİNE BAŞLANDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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