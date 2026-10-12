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Osmaniye'de hasat bereketi: yer fıstığı üreticisinin yüzü güldü

Osmaniye'de yer fıstığı hasadı devam ediyor; Düziçi Farsak'ta çiftçiler dönüm başına 400-450 kg verim ve 50-60 lira/kg fiyat bekliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Osmaniye'de hasat bereketi: yer fıstığı üreticisinin yüzü güldü

Osmaniye'de hasat sürüyor

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde öne çıkan merkezlerinden biri olan Osmaniye'de hasat çalışmaları devam ediyor. Bölge, uzun yıllardır "yer fıstığının başkenti" olarak anılıyor ve bu sezon tarlalardan gelen verim üreticileri memnun etti.

Çukurova'nın verimli topraklarında sürdürülen üretimde, hasat sinyalleri erken dönemde alınırken çiftçiler mahsulün kalitesi ve miktarından umutlu.

Çiftçinin tarlasından rakamlar:

Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde üretim yapan Ali Çot, 15 dönümlük arazisinde hasat çalışmalarına devam ediyor. Çot, dönüm başına yaklaşık 400-450 kilogram verim beklediklerini ve bu yıl rekoltenin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Çot, çiftçilik sürecine ilişkin olarak, "Farsak köyünde 15 dönümlük arazimizde yer fıstığı hasadı yapıyoruz. Dönüm başına yaklaşık 400-450 kilogram verim alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiyat ve yetişme süreci:

Üreticiler, mahsulün alım fiyatından da söz ediyor; şu an için yer fıstığının kilosu üreticiden 50-60 lira arasında alınıyor. Bu fiyat bandı, çiftçilerin gelir beklentisini doğrudan etkiliyor.

Ayrıca üretim sürecine dair hatırlatılan bilgiye göre, yer fıstığının yetişmesi yaklaşık 5-6 ay sürüyor; hasat ve satış dönemleri üreticinin planlamasında belirleyici rol oynuyor.

Osmaniye'deki yüksek verim, bölge çiftçilerine kısa vadede moral verirken, sezon boyunca fiyat ve talep gelişmeleri üreticilerin kazancını şekillendirecek.

&quot;YER FISTIĞININ BAŞKENTİ&quot; OLARAK BİLİNEN OSMANİYE&#039;DE HASAT DEVAM EDİYOR.

"YER FISTIĞININ BAŞKENTİ" OLARAK BİLİNEN OSMANİYE'DE HASAT DEVAM EDİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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