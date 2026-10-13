Muşta iddiasını reddetti: 'müvekkilim kesinlikle kullanmadı'

Olayın gelişimi:

İzmit ilçesine bağlı Çubuklu Bala Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi akşamı başlayan tartışma, komşuya ait ineklerin bahçeye girmesiyle alevlendi. Olay sırasında Temel Kadayıf ve oğlu Bahtiyar Kadayıf su saati kutusu montajı yaparken yaşanan sözlü anlaşmazlık, kısa sürede arbede ve silahla yaralanmayla sonuçlandı. İddialara göre 30 yaşındaki lise öğretmeni B.K. ile komşusu F.K. arasında başlayan kavgada bıçak ve muşta kullanıldığı öne sürüldü.

Kavgada yaralanan B.K., çevredekilerin müdahalesiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı çatışmada B.K.'nin bıçaklandığı, anne ve babasının da darbedildiği bildirildi. Olay sonrası emniyete intikal eden ifadelerde taraflar birbirlerini suçladı.

Tarafların ifadeleri:

B.K.'nin avukatı açıklamasında, müvekkilinin muşta kullandığı yönündeki haber başlıklarını ve kamuoyunda oluşan algıyı reddetti. Avukat, 'Müvekkilim kesinlikle muşta kullanmamıştır. Haberin başlığıyla oluşturulan algı gerçeğe aykırıdır' diyerek, olayın başlangıcını ve gelişimini eksik yansıtan yayın anlayışını eleştirdi.

Avukat, iddiaların aksine görüntü kayıtlarının B.K.'nin üzerine bıçak ve sopalarla saldırıldığını gösterdiğini, F.K.'nin bıçakla, N.K. ve A.K.'nin ise odunlarla saldırdığını belirtti. Savunmaya göre müvekkil, kendisine yönelen saldırı karşısında meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini ifade etmektedir.

B.K. de karakolda verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: 'F.K.'ye hayvanları arazimizden çıkarmasını söyledim. Bunun üzerine bıçak ile üzerime gelerek savurmaya başladı. Annem Ü.K. bıçak bana gelmesin diye önüme siper oldu.' İfadesinde ayrıca F.K.'nin annesini iterek yere düşürdüğünü, kendisine ve ailesine yönelik yumruk ve sopalı saldırılar olduğunu öne sürdü. B.K., 'Aracımda bulunan muştayı da kolluğa kendi rızamla teslim ettim' diyerek muşta kullanıldığı iddiasını çürütme yönünde beyan verdi ve saldırıdan şikâyetçi olduğunu bildirdi.

Aile fertlerinin beyanları:

B.K.'nin babası T.B. olayı anlatırken; oğluna saldırıldığı, eşinin araya girmeye çalıştığı ancak kenara savrularak yere düştüğü ve üç şahsın birlikte oğlunu yere yatırıp darbettiğini söyledi. Babaya göre F.K. oğlunun karın bölgesine, koltuk altına ve koluna bıçak batırdı; kendisi de bu esnada darp edildiği için şikâyetçi oldu.

Anne Ü.K. ise kavgayı ayırmaya çalışırken darbedildiğini, kalp hastası olduğunu ve yere savrulması nedeniyle sağlık raporu aldığını belirtti. Annenin ifadesinde de komşu F.K.'nin bıçak çektiği ve diğer kişilerin de oğluna sopayla müdahale ettiği yer aldı; anne de şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Olayda adı geçen tüm taraflar karakolda ifade verirken, hem darbe hem de bıçaklama iddiaları karşılıklı olarak dile getirildi. Avukatın vurguladığı görüntü kayıtları ve kolluğa teslim edilen muşta beyanı, iddiaların doğruluğuna ilişkin tartışmanın merkezinde yer alıyor. Tarafların birbirinden şikâyetçi olması, olayın adli makamlar tarafından inceleneceğine işaret ediyor.

İZMİT İLÇESİNE BAĞLI ÇUBUKLU BALA MAHALLESİ'NDE, BAHÇEYE İNEK GİRMESİ SEBEBİYLE BAŞLAYAN VE BIÇAKLI-MUŞTALI KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAYLA İLGİLİ DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN TARAFTAN VE AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ.