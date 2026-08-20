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Mut'ta beyaz incirde yok yılı üreticinin belini büktü

Mut ilçesinin tescilli beyaz incirinde bu sezon verim sert düştü; rekoltenin 90 bin tondan 30 bin tona gerilemesi ve fiyat dalgalanması üreticileri zorluyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mut'ta beyaz incirde yok yılı üreticinin belini büktü

Mut'ta beyaz incirde sezon ortasında verim kaybı

Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü rengi, aroması ve sevkiyata dayanıklılığıyla bilinen beyaz incirde bu yıl beklenen verim düşüşü üreticilerin gündeminde. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretilen incirde, normal yıllarda 90 bin ton civarında olması beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerileyeceği öngörülüyor.

rekolte ve fiyatlardaki değişim:

Hasadın henüz ortalarına gelinmeden kilogram fiyatları dalgalanma gösterdi; ürünün kilogram fiyatı bazı dönemlerde 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi. Temmuz sonu ile ağustos başında olgunlaşan beyaz incir, genellikle taze olarak tüketiliyor ve kurutulmadan sofralara ulaşan yumuşak iç yapısı ile yoğun doğal şeker barındırıyor. Alım yapan tüccarlar ürünleri başta Ankara, Mersin merkez ve Konya olmak üzere farklı illere gönderiyor; ayrıca ilçeden yapılan ihracat da sürüyor.

üretici görüşleri ve beklentiler:

Uzun yıllardır Mut merkez mahallelerinde beyaz incir yetiştiren üreticiler, bu yıl ağaçlardaki meyve oranının geçmiş yıllara göre belirgin biçimde azaldığını belirtiyor. Üretici Mustafa Yıldız, "Bu yıl incir ağaçlarında neredeyse meyve yok. Geçen yıl çok bereketliydi, ama bu yıl yok yılı. Çünkü yeterli yağış olmadı" diyerek düşük verimin nedenlerinden birini yağış azlığına bağladı.

Diğer üreticilerden İsmail Kaplan ise Mut incirinin benzersizliğine vurgu yaptı: "Mut’umuzun incirinin rakibi yok. Şu an inciri Ankara, Mersin ve Konya’ya gönderiyoruz. İncirde bu yıl düşük olmasına rağmen Mut’ta tahmini 30 bin ton rekolte olur."

Bahçe kenarlarına dikilen ve kimyasal müdahaleden uzak yöntemlerle yetiştirilen beyaz incir, bölgenin doğal toprak ve iklim özellikleri sayesinde yoğun aroma ve tatlılığa sahip. Tarım uzmanları ise bu yılki verim düşüşünü doğal üretim döngüsünün bir parçası olarak değerlendiriyor ve ağaçların 2027 sezonunda yeniden yüksek verim vermesinin beklendiğini belirtiyor.

Mut ilçesi, yılın 12 ayı tarımsal üretimin yapılabildiği bir bölge olarak erik, kayısı, zeytin, nar, elma, kavun, karpuz ve çeşitli sebzelerle birlikte beyaz inciri de önemli bir gelir kaynağı olarak koruyor. Ancak bu sezonki verim kaybı, üreticilerin gelir ve planlama açısından risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE KENDİNE ÖZGÜ TADI VE AROMASIYLA ÖNE ÇIKAN BEYAZ İNCİRDE BU YIL VERİM...

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE KENDİNE ÖZGÜ TADI VE AROMASIYLA ÖNE ÇIKAN BEYAZ İNCİRDE BU YIL VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANIYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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