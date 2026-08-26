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Efeler'de zaferden kurtuluşa bir tarih yolculuğu sergisi

Efeler Belediyesi'nin hazırladığı 'Zaferden Kurtuluşa' sergisi 28 Ağustos'ta açılıyor; arşiv belgeleri, fotoğraflar ve objelerle Milli Mücadele anlatılacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Efeler'de zaferden kurtuluşa bir tarih yolculuğu sergisi

sergi hakkında:

Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan 'Zaferden Kurtuluşa' sergisi, Milli Mücadele dönemine ait arşiv belgeleri, fotoğraflar, silahlar ve döneme ait çeşitli objelerle ziyaretçilere dönemin atmosferini aktarmayı amaçlıyor. Sergi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 7 Eylül Aydın’ın Kurtuluşu arasında geçen kritik dönemi görsel ve belge temelli bir anlatımla sunuyor.

sergide neler yer alıyor:

Sergide yer alan materyaller arasında arşiv belgeleri ve tarihî fotoğraflar ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra dönemin silahları ve günlük yaşamdan izler taşıyan objeler, ziyaretçilere hem askeri hem de sivil cepheden geçen sürecin izlerini gösteriyor. Sunulan materyaller, ziyaretçilere belge üzerinden dönemin karar alma süreçleri ve toplumsal dinamikleri hakkında doğrudan gözlem fırsatı veriyor.

ziyaret bilgileri ve açılış:

Sergi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de açılacak ve 7 Eylül Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler, sergideki belge ve görsel materyalleri inceleyerek 30 Ağustos ile 7 Eylül arasındaki sürecin ayrıntılarına tanıklık edebileceklerdir.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, serginin amacı hakkında şunları söyledi: "30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan 7 Eylül Aydın’ın Kurtuluşu’na uzanan bu anlamlı dönemi, arşiv belgeleri, fotoğraflar ve döneme ait tarihi objelerle hemşehrilerimizin hafızasında yeniden canlandırmak istedik. ‘Zaferden Kurtuluşa’ sergimizle ziyaretçilerimizi tarihte bir yolculuğa çıkaracağız." Başkan Yetişkin, serginin gelecek kuşaklara aktarılacak tarih bilincine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bu sergi, yerel tarihe ilgisi olanlar için hem belgesel değeri yüksek bir kaynak hem de Milli Mücadele yıllarının ruhunu somut örneklerle keşfetme imkânı sunuyor. Efeler Belediyesi, tüm hemşehrileri sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor.

EFELER’DEKİ SERGİ ZİYARETÇİLERİNİ TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARACAK

EFELER’DEKİ SERGİ ZİYARETÇİLERİNİ TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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