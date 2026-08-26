Dolar 48,1139 +0,07%
Euro 56,0955 -0,15%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.188,58 -1,01%
EUR/USD 1,1655 -0,17%
Brent Petrol 87,16 -0,13%
--°

Harry ve Meghan altı yıl sonra İngiltere'ye döndü, Cotswolds'ta yaşam kuracaklar

Prens Harry ve Meghan, 6 yıl sonra özel uçakla Birmingham'a indi; aile, Archie ve Lilibet için Cotswolds'ta yaşam kurmayı planlıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Harry ve Meghan altı yıl sonra İngiltere'ye döndü, Cotswolds'ta yaşam kuracaklar

Harry ve Meghan İngiltere'ye geri döndü

İngiliz medyası, Prens Harry ile eşi Meghan'ın ABD'de geçirdikleri yaklaşık 6 yılın ardından İngiltere'ye döndüğünü bildirdi. Uçuş takip verilerine göre California'nın Van Nuys kentinden kalkan özel charter uçağı, yerel saatle 11.56'da Birmingham Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

dönüşün ayrıntıları:

Çiftin çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet, Eylül ayında İngiltere'deki okullarına başlamayı planlıyor. İngiliz basını, ailenin Londra dışında, kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta, Cotswolds bölgesinde yaşam kuracağı yönünde bilgi paylaştı. Geçtiğimiz hafta bazı yayın organları çiftin taşınmasının Ağustos ayında gerçekleşeceğini bildirmişti.

kraliyetle ilişkiler ve geleceğe dair beklentiler:

Harry ve Meghan, 2020 başlarında kraliyet görevlerinden çekildikten sonra aynı yıl Mart ayında ABD'nin California eyaletine yerleşmiş, gelirlerini Netflix ve Spotify ile yaptıkları anlaşmalar üzerinden sağlamaya başlamışlardı. Çift, saray personelinin Meghan'ın ruh sağlığına yeterince duyarlı davranmadığını iddia ederek kraliyet ailesinin diğer üyelerine karşı "ırkçılık ve medya manipülasyonu" suçlamalarında bulunmuş ve ilişkiler hızla gerilmişti.

Son dönemde Prens Harry'nin, babası Kral III. Charles ile daha fazla zaman geçirmek istediğini belirterek barışma arzusunu dile getirdiği aktarıldı. Öte yandan, Kral III. Charles'ın kanser tedavisi gördüğü ve tahtın varisi olan Prens William ile Harry arasındaki gerginliğin sürdüğü kaydedildi.

İngiltere'ye dönüş, hem ailenin gündelik yaşam düzeni hem de kraliyet ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor. Çiftin yerleşim ve eğitim planları, önümüzdeki aylarda daha netlik kazanacak.

İNGİLİZ MEDYASINDA ÇIKAN HABERLERE GÖRE PRENS HARRY VE EŞİ MEGHAN, ABD&#039;DE GEÇİRDİKLERİ 6 YILIN...

İNGİLİZ MEDYASINDA ÇIKAN HABERLERE GÖRE PRENS HARRY VE EŞİ MEGHAN, ABD'DE GEÇİRDİKLERİ 6 YILIN ARDINDAN İNGİLTERE'YE DÖNDÜ. (FOTO: ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavurma festivali Kahramankazan'ı lezzetin adresi yapmaya hazırlanıyor
images

Tugay İzmir'in şehit aileleri ve gazileriyle omuz omuza
images

Kalkan DİHA deniz denemelerini tamamladı: TCG Anadolu ve Burgazada'da uçuş başar...
images

Traktörün altında kalan genç için ambulans helikopterle hızlı müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Nepal'de Bhotekoshi taşkını sınır bölgelerinde yeni kaygılar doğurdu

Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı

Burdur'da kayyum tartışması: özel idareye sivil yönetici şart

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı