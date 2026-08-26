Harry ve Meghan altı yıl sonra İngiltere'ye döndü, Cotswolds'ta yaşam kuracaklar

Harry ve Meghan İngiltere'ye geri döndü

İngiliz medyası, Prens Harry ile eşi Meghan'ın ABD'de geçirdikleri yaklaşık 6 yılın ardından İngiltere'ye döndüğünü bildirdi. Uçuş takip verilerine göre California'nın Van Nuys kentinden kalkan özel charter uçağı, yerel saatle 11.56'da Birmingham Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

dönüşün ayrıntıları:

Çiftin çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet, Eylül ayında İngiltere'deki okullarına başlamayı planlıyor. İngiliz basını, ailenin Londra dışında, kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta, Cotswolds bölgesinde yaşam kuracağı yönünde bilgi paylaştı. Geçtiğimiz hafta bazı yayın organları çiftin taşınmasının Ağustos ayında gerçekleşeceğini bildirmişti.

kraliyetle ilişkiler ve geleceğe dair beklentiler:

Harry ve Meghan, 2020 başlarında kraliyet görevlerinden çekildikten sonra aynı yıl Mart ayında ABD'nin California eyaletine yerleşmiş, gelirlerini Netflix ve Spotify ile yaptıkları anlaşmalar üzerinden sağlamaya başlamışlardı. Çift, saray personelinin Meghan'ın ruh sağlığına yeterince duyarlı davranmadığını iddia ederek kraliyet ailesinin diğer üyelerine karşı "ırkçılık ve medya manipülasyonu" suçlamalarında bulunmuş ve ilişkiler hızla gerilmişti.

Son dönemde Prens Harry'nin, babası Kral III. Charles ile daha fazla zaman geçirmek istediğini belirterek barışma arzusunu dile getirdiği aktarıldı. Öte yandan, Kral III. Charles'ın kanser tedavisi gördüğü ve tahtın varisi olan Prens William ile Harry arasındaki gerginliğin sürdüğü kaydedildi.

İngiltere'ye dönüş, hem ailenin gündelik yaşam düzeni hem de kraliyet ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor. Çiftin yerleşim ve eğitim planları, önümüzdeki aylarda daha netlik kazanacak.

İNGİLİZ MEDYASINDA ÇIKAN HABERLERE GÖRE PRENS HARRY VE EŞİ MEGHAN, ABD'DE GEÇİRDİKLERİ 6 YILIN ARDINDAN İNGİLTERE'YE DÖNDÜ. (FOTO: ARŞİV)