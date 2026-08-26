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Kalkan DİHA deniz denemelerini tamamladı: TCG Anadolu ve Burgazada'da uçuş başarıyla icra edildi

BAYKAR'ın geliştirdiği KALKAN DİHA, deniz platformlarında test edildi; TCG Anadolu ve TCG Burgazada'daki uçuşlar başarıyla icra edildi ve MSB sonucu paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kalkan DİHA deniz denemelerini tamamladı: TCG Anadolu ve Burgazada'da uçuş başarıyla icra edildi

Test faaliyetlerine ilişkin açıklama

BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN DİHAnın deniz platformlarında kullanımına yönelik test faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. Bakanlığın paylaşımı, deniz ortamındaki değerlendirmelerin tamamlandığını ve sonuçların paylaşıldığını gösteriyor.

Deniz platformlarındaki test uçuşları:

MSB açıklamasında, sistemin gemi ortamında denenmesine ilişkin uygulamalara dikkat çekildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, test uçuşları TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde icra edildi.

BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi

Çıkarımlar ve sonraki adımlar:

Yapılan testler, KALKAN DİHAnın deniz platformlarıyla uyumluluğunu ve deniz tabanlı operasyonlarda kullanılabilirliğini değerlendirmeye dönük önemli bir adım niteliğinde. MSB'nin paylaşımı, testlerin olumlu geçtiğini belirtiyor ve benzer sahada gerçekleştirilecek denemelerin önünü açabileceğine işaret ediyor.

KALKAN DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada’da test edildi

KALKAN DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada’da test edildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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