Sındırgı'da yol yenileme çalışması kaldırımlardaki akasya ağaçlarını yerinden söktü

Sındırgı'da kaldırımlardan çok sayıda ağaç söküldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yürütülen yol yenileme çalışmaları sırasında belediye ekipleri, cadde üzerindeki ağaçları kepçelerle yerinden söktü. Olay ilçede kaydedilen görüntülerle gündeme geldi; sökülen ağaçlar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çalışmanın arka planı ve önceki sarsıntılar:

2025 yılının Ağustos ve Ekim aylarında yaşanan 6.1 ve 6.0 büyüklüğündeki depremler sonrası uzun süre sarsıntıların devam ettiği Sındırgı'da, belediyenin başlattığı yol yenileme çalışması kapsamında kaldırımlarda bulunan çoğunluğu akasya ağacı olan ağaçlar söküldü. Çalışmanın deprem etkileriyle bağlantısı resmi olarak açıklanmadı.

Sökme anı, taşınma ve halkın tepkisi:

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde kepçelerin ağaçları kökünden çıkarıp kamyonlara yüklediği görülüyor. Sökülen ağaçların akıbeti konusunda herhangi somut bir bilgi paylaşılmadı ve bu durum çevrede yaşayanlarda tepki oluşturdu. Bölge sakinleri, işlemin gerekçesi ve ağaçların nereye götürüldüğüne dair açıklama talep ediyor.

Belediye yetkililerinden veya ilgili birimlerden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı; olayla ilgili yeni bilgi geldikçe gelişmeler takip edilecek.

SINDIRGI'DA YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA CADDE ÜZERİNDEKİ KALDIRIMLARDA BULUNAN AKASYA AĞAÇLARI KEPÇELERLE YERİNDEN SÖKÜLDÜ.