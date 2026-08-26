Suriye'de entegrasyonun yolu: Kurtulmuş'un SDG ve PEJAK tespitleri

Afyonkarahisar konuşması: terörsüz Türkiye hedefi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Bir termal otelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin stratejik değerlendirmeler paylaştı ve bunun Cumhuriyetin yeni dönem hedefleriyle ilişkisini vurguladı.

Kurtulmuş, geçmişte terörün yol açtığı kayıplara değinerek, bölgedeki vekâlet savaşları ve dış müdahalelerin coğrafyayı parçalamaya yönelik olduğunu belirtti. Bu duruma karşı güçlü ve organize bir devlet yaklaşımının önemini ifade etti ve Türkiye'nin savunma sanayinde ve güvenlik güçlerinde sağlanan güçlenmenin yeni dönemin adımlarını atmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Suriye'de entegrasyon ve SDG açıklaması:

Kurtulmuş, Suriye'de sürdürülen entegrasyon sürecinin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti. SDG ile ilgili olarak, SDG başkanının "Suriye’deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir" şeklindeki açıklamasını "bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır" sözleriyle değerlendirdi.

Kurtulmuş, doğrudan şu uyarıyı da tekrarladı: "Eğer Suriye’de bütünleşme sürecinde bazı aksamalar olsaydı, bazı şekillerde orada kendileri arasında savaş devam etseydi, bunun Türkiye’deki iklime de fevkalade olumsuz tesirleri olabilirdi." Bu çerçevede, SDG'nin feshi haberinin devam eden entegrasyon sürecinin hızlanması ve bölgesel istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti.

PEJAK ve İran'ın kuzeyindeki gelişmeler:

Konuşmasında bir diğer gündem maddesi PEJAK oldu. Kurtulmuş, İran'ın kuzeyindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmesinde PEJAK'ın etkisinin azaldığını ifade ederek, "İran’ın kuzeyinde de PEJAK, Allah’ın izniyle bundan sonra etkili bir örgüt olarak var olmayacaktır" dedi. ABD yönetiminin bazı destek iddialarına atıfta bulunarak bölgedeki dış müdahalelerin beklentilerini karşılamadığını ve PEJAK'ın beklenen etkiyi oluşturamadığını savundu.

Bu tespitleri, Türkiye'nin iç güvenliğini güçlendirmesi ve dış politikadaki konjonktürel avantajlarıyla ilişkilendiren Kurtulmuş, "Bütün bu dış şeyler, Türkiye’nin güçlü olmasından, Türkiye’nin içerisindeki iç kaleyi tahkim etmesinden ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Toplumsal mutabakat ve siyasi arka plan:

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin toplumdaki geniş uzlaşıyla desteklendiğini vurguladı. Meclisten neredeyse bütün partilerden 467 milletvekilinin evet oyu verdiğini hatırlatarak bunun toplumsal uzlaşının bir yansıması olduğunu belirtti. Ayrıca geçmişte rahmetli Demirel, Özal, Erbakan ve Ecevit gibi siyasetçilerin terörü bitirmeye yönelik teşebbüslerini anımsatarak, o dönemlerde bazı güç odaklarının bu adımlara müsaade etmediğini ifade etti.

Kurtulmuş, bölge ve dünya şartlarının değiştiğini; Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik gücündeki iyileşmenin, terörle mücadelede uygulanacak lojistik ve stratejik adımları mümkün kıldığını söyledi. Konuşmasında sık sık "terörsüz Türkiye" ifadesini kullanan Başkan, atılacak adımların adım adım ve iyi kurgulanmış şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Sonuç olarak, Kurtulmuş'un Afyonkarahisar konuşması, SDG'nin feshi ve PEJAK'ın zayıflaması gibi gelişmeleri, bölgesel entegrasyon ve Türkiye'nin güvenlik çıkarları açısından tarihi ve önemli adımlar olarak sundu. TBMM Başkanı, bu gelişmelerin kalıcı istikrar ve Suriye'de bütün toplumsal kesimlerin bütünleşmesi hedefine hizmet etmesini umut etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’dan SDG ve PEJAK terör örgütleriyle ilgili açıklama: