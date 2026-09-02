Mysia yolları rotasında üç günlük kültür ve doğa şöleni

Nilüfer'in tarihî ve doğal mirası sahneye çıkıyor

Nilüfer’in kültürel zenginliklerini ve doğal dokusunu sanatla bir araya getiren Mysia Festivali, 4-6 Eylül tarihlerinde ilk kez Bursalılara kapılarını açıyor. Etkinlikler Gölyazı, Üçpınar ve Fadıllı mahallelerini kapsayan geniş bir rota üzerinde gerçekleşecek ve katılımcılara doğa yürüyüşleri, paneller, atölyeler ile açık hava konserleri içeren yoğun bir program sunacak.

Festival, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mysia Yolları ve Müzikist ortaklığıyla düzenleniyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festivalin bölgenin kimliğini görünür kılma ve mirası yaşatma yönündeki önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Mysia Yolları; doğanın, tarihin ve yerel hafızanın iç içe geçtiği çok değerli bir mirasımız. Bu mirası sanatla, bilimsel tartışmalarla ve komşularımızın dayanışmasıyla canlı tutmak istiyoruz. Gölyazı’dan Fadıllı’ya uzanan bu rotada doğayı dinlemek, üretmek ve ortak bir ritimde buluşmak üzere tüm hemşehrilerimizi Mysia Festivali’ne bekliyoruz".

Açılış programı ve ilk gün:

Festivalin açılışı 4 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Gölyazı Kültürevi (Gölyazı Panteleimon Kilisesi) atmosferinde yapılacak. Açılış akşamında tek kişilik müzikli biyografik oyun "Amalia" sahnelenecek ve izleyicilere tarihî mekânın dokusunda farklı bir tiyatro deneyimi sunulacak.

Üçpınar'da yürüyüş, atölye ve paneller:

5 Eylül Cumartesi günü program Üçpınar Mahallesi’nde yoğunlaşıyor. Gün, saat 09.00’da Kadriye’den Üçpınar’a gerçekleştirilecek Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüş sonrası saat 12.00’de köy kahvesinde mola verilecek; saat 13.00’te Ebru Baştürk Serçe yürütücülüğünde "Bugünün Mysia Yolları" atölyesi düzenlenecek.

Öğleden sonra ise kültürel mirasın güncel tartışmaları masaya yatırılacak: saat 15.00’te Onur Kahvecioğlu, Doğa Tamer ve Emre Genek’in katılımıyla "Kültürel Mirası Yeniden Düşünmek" paneli; saat 16.00’da ise Deniz Gündoğan İbrişim ile Ece Zeren Aydınoğlu’nun yer alacağı "Mysia’nın Yollarında; Geçmiş, Şimdi ve Ortak Gelecek" oturumu gerçekleşecek.

Final günü Fadıllı'da atölyeler ve konserler:

Kapanış günü Fadıllı’da saat 12.00’de başlayacak etkinlik alanında çok sayıda atölye yer alacak. Programda Gamze Karataş ve Düven ile "Festival Maskesi Atölyesi", Yer Community ile "Ben’in İzleri Atölyesi", Ömer Yılmaz ile "Origami Atölyesi", Nurten Ümit iş birliğiyle "Ağaç Kardeşliği Atölyesi" ve Fulya Özkan ile "Swing Dans Atölyesi" bulunuyor.

Doğa yürüyüşü tutkunları için saat 14.30’da Ayvaköy-Fadıllı rotasında bir yürüyüş daha düzenlenecek. Sahne programı ise saat 15.30’daki Erdem Güreler Trio performansıyla başlayacak; Selin Çıngır ve Melis Karaduman konserlerinin ardından saat 18.20’de Seyyah grubunun performansıyla festival sona erecek.

Tüm etkinlikler ücretsizdir. Ancak atölye kontenjanları sınırlı olduğundan katılmak isteyenlerin festivalin dijital kayıt kanalları üzerinden ön başvuru yapması gerekiyor.

Mysia Festivali, Nilüfer’in tarihî izlerini ve doğal alanlarını kültürel üretimle buluşturarak bölge hafızasını canlı tutmayı hedefliyor; üç günlük program katılımcılara hem gözlemleme hem de üretme fırsatı sunuyor.

NİLÜFER’İN TARİHİ VE DOĞAL MİRASINI KÜLTÜR SANATLA BULUŞTURAN MYSİA FESTİVALİ, 4-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GÖLYAZI, ÜÇPINAR VE FADILLI MAHALLELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. ÜÇ GÜN SÜRECEK FESTİVAL; DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, PANELLER, YARATICI ATÖLYELER VE AÇIK HAVA KONSERLERİYLE KATILIMCILARA DOLU DOLU BİR PROGRAM SUNACAK.