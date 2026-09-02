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Kahta'da yaz tatilinde 172 çocuğun sünneti tamamlandı

Kahta Devlet Hastanesi'nde yaz tatili süresince uzman ekiplerin gerçekleştirdiği programla 172 çocuğun sünnet işlemi modern tıp ve hijyen koşullarında tamamlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahta'da yaz tatilinde 172 çocuğun sünneti tamamlandı

Kahta Devlet Hastanesi'nde yaz dönemi cerrahi programı

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde yaz tatili boyunca planlı olarak sürdürülen sünnet programında 172 çocuğun işlemieksiksiz tamamlandı. Çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında yürütülen uygulamalar, hastanenin ameliyathane altyapısı ve uzman kadrosuyla çocukların konforu ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirildi.

uzman ekip, hijyen ve planlama:

Sünnet operasyonları, alanında eğitimli ekipler tarafından yapıldı. İşlemler sırasında üroloji ve anestezi hekimleri ile ameliyathane hemşireleri ve destek personeli görev aldı. Tüm uygulamalarda modern tıp standartlarına uygun sterilizasyon, anestezi değerlendirmesi ve ameliyat sonrası bakım esaslarına dikkat edildi.

başhekim akel'in değerlendirmesi:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yürütülen çalışmanın çocuk sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Akel, "Yaz tatili süresince gerçekleştirilen sünnet operasyonlarında büyük bir özveriyle görev yapan Üroloji ve Anestezi hekimlerimize, ameliyathane hemşirelerimize ve tüm ameliyathane personelimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlık ve konforunun en üst düzeyde tutulması için gösterdikleri titiz çalışma ve özveri bizim için çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hastane yetkilileri, ailelerin bilgilendirilmesi, ameliyat öncesi değerlendirme ve ameliyat sonrası takip süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür planlı uygulamaların çocuk sağlığına katkı sağladığı ve ailelerin memnuniyetinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

KAHTA’DA 172 ÇOCUK YAZ TATİLİNDE SÜNNET EDİLDİ

KAHTA’DA 172 ÇOCUK YAZ TATİLİNDE SÜNNET EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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