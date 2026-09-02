Arpalı'da enerji dönüşümü meşale ile başlıyor

Bayburt’un Arpalı beldesinde doğal gazın kullanıma başlaması nedeniyle planlanan tören, belde için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve açılışın sembolik anlarına ev sahipliği yapacak.

tören detayları:

Tören, 4 Eylül Cuma günü Arpalı Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu’nda saat 14.00'te başlayacak. Program sırasında meşale yakılarak doğal gaz akışı resmen açılacak.

etkinlik programı:

Meşale yakma töreninin tamamlanmasının ardından, saat 15.30'da düğün salonunda vatandaşlara yemek ikramı yapılacak.

ARPALI’DA DOĞAL GAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR