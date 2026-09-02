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Arpalı'da enerji dönüşümü meşale ile başlıyor

Bayburt’un Arpalı beldesinde doğal gazın kullanıma başlaması için 4 Eylül Cuma günü meşale yakma töreni düzenlenecek; ardından 15.30'da yemek ikramı yapılacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Arpalı'da enerji dönüşümü meşale ile başlıyor

Arpalı'da enerji dönüşümü meşale ile başlıyor

Bayburt’un Arpalı beldesinde doğal gazın kullanıma başlaması nedeniyle planlanan tören, belde için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve açılışın sembolik anlarına ev sahipliği yapacak.

tören detayları:

Tören, 4 Eylül Cuma günü Arpalı Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu’nda saat 14.00'te başlayacak. Program sırasında meşale yakılarak doğal gaz akışı resmen açılacak.

etkinlik programı:

Meşale yakma töreninin tamamlanmasının ardından, saat 15.30'da düğün salonunda vatandaşlara yemek ikramı yapılacak.

ARPALI’DA DOĞAL GAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

ARPALI’DA DOĞAL GAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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