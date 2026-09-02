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Sıcağa karşı portatif çözüm: Dohiemon Box insanları kısa sürede serinletiyor

SDRS ve Trusco Nakayama'ın 'Dohiemon Box' adlı soğutma kabini, vücudu hızla serinletip sıcak çarpması riskini azaltıyor; nisandan beri 328 adet satıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sıcağa karşı portatif çözüm: Dohiemon Box insanları kısa sürede serinletiyor

Sıcağa karşı yeni önlem: Dohiemon Box

Japonya'da yaz aylarının artan sıcaklık ve nemine karşı geliştirilmiş yeni bir çözüm olarak öne çıkan Dohiemon Box, kullanıcıların vücut ısısını kısa sürede düşürmeyi hedefliyor. Dondurulmuş gıda otomatlarıyla bilinen SDRS (Sanden Retail Systems) ile sanayi ekipmanı tedarikçisi Trusco Nakayama ortaklığında geliştirilen bu kabin, geleneksel bölgesel soğutma yöntemlerinden farklı olarak kullanıcının tüm vücudunu soğutacak şekilde tasarlandı.

tasarım ve çalışma prensibi:

Dohiemon Box, iç ortam sıcaklığını dengelemek için en az 5 derece soğuk hava üfleyen bir kabin olarak tanımlanıyor. Cihazın amaçlarından biri, özellikle aşırı sıcak günlerde ortaya çıkan sıcak çarpması riskini azaltmak; bu nedenle kısa süre içinde vücut ısısını düşürmeye odaklanılmış. Ürünün tasarımında portatif kullanım ve açık alanlarda kolay yerleştirme imkanları ön planda tutuldu.

kullanım alanları, satış ve fiyat:

Trusco Nakayama Tokyo Ürün Departmanı’ndan Aoi Tofuku, cihazın kavurucu sıcakta çalışan işçiler, inşaat şantiyeleri, açık hava eğlence tesisleri, golf sahaları ve beyzbol sahaları gibi çeşitli ortamlarda kullanılabileceğini belirtti. Bu yılın Nisan ayında piyasaya sürülen ürün, kısa sürede ilgi gördü; Tofuku, şu ana kadar 328 adet satıldığını ve birim fiyatının 1,5 milyon yen (yaklaşık 450 bin lira) olduğunu açıkladı. Ürünün şu aşamada Japonya içi kullanım için tasarlandığı, ileride yurt dışı pazarlarına açılmasının planlandığı da yetkililer tarafından paylaşıldı.

Hafif taşınabilir yapısı ve hızlı soğutma vaadiyle dikkat çeken Dohiemon Box, özellikle iş güvenliği ve açık alan etkinliklerinde serinleme ihtiyaçlarına pratik bir alternatif sunmayı hedefliyor.

JAPONYA&#039;DA AŞIRI SICAK GÜNLERDE İNSANLARIN VÜCUT ISISINI HIZLA DÜŞÜRMEYİ VE SICAK ÇARPMASI RİSKİNİ...

JAPONYA'DA AŞIRI SICAK GÜNLERDE İNSANLARIN VÜCUT ISISINI HIZLA DÜŞÜRMEYİ VE SICAK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAYI AMAÇLAYAN İNSAN BUZDOLABI ÜRETİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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