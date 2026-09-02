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İki çocuk annesi girişimci Elazığ'da döner bıçağını eline aldı

Aysun Alpsoy, 15 yıllık tecrübesini işine yatırıp Elazığ'da döner dükkanı açtı; tezgahın başında çalışıyor ve 3-4 kişiye istihdam sağlıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İki çocuk annesi girişimci Elazığ'da döner bıçağını eline aldı

Elazığ'da kadın girişimci tezgah başında:

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde açtığı dükkanda döner tezgahının başına geçen Aysun Alpsoy şehirde dikkat çeken bir örnek oluşturdu. 42 yaşındaki Alpsoy, 15 yıllık yemek sektörü deneyimini birikimlerine dönüştürerek kendi işletmesini kurdu ve döner bıçağını eline alarak sunduğu ürünü bizzat servis ediyor.

Kendi işini kurma süreci:

Alpsoy, sektördeki 15 yıllık deneyimini ve biriktirdiği sermayeyi uzun vadeli planla işine yatırdığını anlatıyor. "Yaklaşık 1,5 senedir Saray Döner’i işletiyorum ancak 15 senedir yemek sektörünün içerisindeyim" diyerek, farklı işletmelerde edindiği tecrübelerin bu adımı atmasında belirleyici olduğunu vurguladı. Çocuklarının geleceği için başkalarının yanında çalıştıktan sonra kendi işini kurma kararı aldığını belirten girişimci, cesaretini ve kararlılığını ön plana çıkarıyor.

Müşteri dönüşleri ve istihdam:

Dükkanın açılmasından sonra özellikle kadın müşteriler ilgi gösterdi; Alpsoy, mahallede herkesin içeri rahatça girip yemek yiyebildiğini söylüyor. Tezgâhta döneri büyük bıçakla kendisi kesen girişimci, bazen müşterilerin "Usta yok mu?" diye sorduğunu, tezgâhtaki ustanın kendisi olduğunu görünce şaşırdıklarını ancak daha sonra tebrik edip memnuniyetlerini dile getirdiklerini aktarıyor.

İşletme, Alpsoy'un ifadesiyle tek başına yürütülecek bir iş değil; yanındaki 3-4 kişi ile birlikte sorumlulukları paylaşıyorlar. Zorlukların farkında olduğunu söyleyen Alpsoy, tüm yükün kendisinde olmasına rağmen ekibini ve işini sevdiğini belirtti.

Sektöre bakış ve mesajı:

Alpsoy, kadınların yemek sektöründe daha çok yer alması gerektiğini savunuyor ve bunun sebeplerinden biri olarak hijyen anlayışını gösteriyor. Kendi deneyimini örnek vererek, düzenli çalışmayla ve birikimle kadınların her alanda başarılı olabileceğini ifade ediyor.

Alpsoy'un hikâyesi, uzun yılların emek ve birikimiyle atılan adımların somutlaşması; aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayan, istihdam yaratan bir girişim örneği olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞ&#039;DA İKİ ÇOCUK ANNESİ 42 YAŞINDAKİ AYSUN ALPSOY, 15 YILLIK BİRİKİMİYLE KENDİ DÖNER DÜKKANINI...

ELAZIĞ'DA İKİ ÇOCUK ANNESİ 42 YAŞINDAKİ AYSUN ALPSOY, 15 YILLIK BİRİKİMİYLE KENDİ DÖNER DÜKKANINI AÇTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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