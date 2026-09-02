Dicle'de 60 yataklı devlet hastanesi açıldı, kaymakam yerinde inceledi

Kaymakam yerinde inceledi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete başlayan 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi, Kaymakamlık yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Kaymakam Mustafa Atış hastaneyi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tesisin hizmete giriş sürecini yerinde değerlendirdi.

incelemelerde neler yapıldı:

Ziyarette Kaymakam Atış, hastane birimleri ve servislerde incelemelerde bulundu. Hastane idaresinden bilgi alan Atış, özellikle hasta kabul, yatak kapasitesi ve hizmet akışı hakkında Hastane Müdürü Zeki Beyazıt'tan ayrıntılı brifing aldı. Yapımı tamamlanarak açılan tesisin personel ve altyapı hazırlıklarının denetlendiği bildirildi.

hastalarla buluşma:

Kaymakam Mustafa Atış, yatakta tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmede, 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi ile ilçede daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetinin verildiği vurgulandı. Yetkililer, hastanenin bölge halkına kesintisiz hizmet sunması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNAN KAYMAKAM MUSTAFA ATIŞ, HASTANE MÜDÜRÜ ZEKİ BEYAZIT’TAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.