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Naha'da F-15 acil inişi pistte sol kanada yaslanmayla sonuçlandı

Okinawa'da SDF'ye ait F-15, Naha Havalimanı'na acil iniş yaptı; sol kanadının üzerine yatarak pistte mahsur kaldı, can kaybı bildirilmedi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Naha'da F-15 acil inişi pistte sol kanada yaslanmayla sonuçlandı

Okinawa'da F-15 acil iniş yaptı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir F-15 savaş uçağı, yerel saatle 12.50'de Naha Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında tekerleklerinin yakınından dumanlar yükseldi ve uçak pist üzerinde sol kanadının üzerine yatarak hareketsiz kaldı.

müdahale ve pistin durumu:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik ve müdahale ekiplerinin çalışmasıyla çevre güvenliği sağlanırken, 2 numaralı pist geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, ilk bilgilere göre iniş takımında arıza olabileceğini belirtti.

hasar tespiti ve tahliye işlemi:

Kaza sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Uçağın iniş takımlarında oluşan arızanın incelenmesi için yer ekipleri tarafından ön değerlendirme yapıldı. Yapılan operasyonla uçak vinçle kaldırılarak çekici üzerinde pistten çıkarıldı ve bölge güvenli hale getirildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. SDF ve havaalanı yönetimi, incelenen teknik veriler ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak olayın nedenini netleştirecek.

JAPONYA ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ’NE (SDF) AİT BİR F-15 SAVAŞ UÇAĞI, OKİNAWA EYALETİNDEKİ NAHA...

JAPONYA ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ’NE (SDF) AİT BİR F-15 SAVAŞ UÇAĞI, OKİNAWA EYALETİNDEKİ NAHA HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTIKTAN SONRA SOL KANADININ ÜZERİNE YATARAK PİSTTE MAHSUR KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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