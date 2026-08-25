Nazilli’de hafızlık yolunu tamamlayan öğrencilere belge sevinci

Nazilli’de hafızlık belgeleri törenle verildi

Nazilli İlçe Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kur’an Kurslarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı olarak Hafızlık Belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, Nazilli İlçe Müftülüğü Vekili Şube Müdürü Bayram Tın tarafından takdim edildi.

törenin ayrıntıları:

Törende hafızlıklarını başarıyla tamamlayan öğrenciler tek tek tebrik edildi ve belgeleri takdim edildi. Öğrencilerin gösterdiği gayret ve disiplin tören boyunca vurgulandı; katılımcılar, başarıların önemine dikkat çekti.

eğitim süreci ve teşekkürler:

Yetkililer, gençlerin yetişmesinde emeği geçen Kur’an kursu hocalarına ve ailelerine teşekkür etti. Konuşmalarda öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı ve muvaffakiyet dilendi; ailelerin ve öğretmenlerin desteklerinin süreceği ifade edildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE, HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYARAK YAPILAN SINAVDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE HAFIZLIK BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.