Ahlat'ta müftülerle buluşma: bölgesel din hizmetlerinde istişare

Ahlat toplantısı: ilçe düzeyinde hizmetin değerlendirilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilçe müftüleriyle bir araya geldi. Toplantı, Şehit Eren Öztürk Kur’an Kursunda gerçekleştirildi ve Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak ile çok sayıda ilçe müftüsünün katılımına sahne oldu.

Toplantının gündemi:

Bir araya gelen müftüler, bölgedeki din hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Toplantıda karşılaşılan sorunlar, din hizmetlerinin yaşadığı sıkıntılar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ayrıntılı şekilde ele alındı. Yerel düzeyde ihtiyaçların tespiti, kaynakların etkin kullanımı ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı.

Kur'an kursu ziyareti ve eğitim değerlendirmesi:

Toplantının ardından Diyanet Başkanı Arpaguş, görev yaptığı kurumdan bilgi almak üzere Kur’an kursunu gezdi. Kurs yöneticisi Şerafettin Tanyeri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri ve kursun çalışma düzeni hakkında bilgi alındı. Başkan Arpaguş, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları ve kursun çeşitli bölümlerini inceleyerek yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret ve toplantı, bölgedeki din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunması temennisiyle samimi bir istişare ortamında tamamlandı. Katılımcılar, alınan notlar ve öneriler doğrultusunda uygulamaya dönük adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GELDİĞİ BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE İLÇE MÜFTÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.