Dolar 48,1294 +0,11%
Euro 56,1776 0,00%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.194,77 -0,08%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Ahlat'ta müftülerle buluşma: bölgesel din hizmetlerinde istişare

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında Ahlat'ta ilçe müftüleriyle bölgedeki din hizmetlerini masaya yatırdı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 00:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ahlat'ta müftülerle buluşma: bölgesel din hizmetlerinde istişare

Ahlat toplantısı: ilçe düzeyinde hizmetin değerlendirilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilçe müftüleriyle bir araya geldi. Toplantı, Şehit Eren Öztürk Kur’an Kursunda gerçekleştirildi ve Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak ile çok sayıda ilçe müftüsünün katılımına sahne oldu.

Toplantının gündemi:

Bir araya gelen müftüler, bölgedeki din hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Toplantıda karşılaşılan sorunlar, din hizmetlerinin yaşadığı sıkıntılar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ayrıntılı şekilde ele alındı. Yerel düzeyde ihtiyaçların tespiti, kaynakların etkin kullanımı ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı.

Kur'an kursu ziyareti ve eğitim değerlendirmesi:

Toplantının ardından Diyanet Başkanı Arpaguş, görev yaptığı kurumdan bilgi almak üzere Kur’an kursunu gezdi. Kurs yöneticisi Şerafettin Tanyeri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri ve kursun çalışma düzeni hakkında bilgi alındı. Başkan Arpaguş, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları ve kursun çeşitli bölümlerini inceleyerek yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret ve toplantı, bölgedeki din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunması temennisiyle samimi bir istişare ortamında tamamlandı. Katılımcılar, alınan notlar ve öneriler doğrultusunda uygulamaya dönük adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, MALAZGİRT ZAFERİ&#039;NİN 955. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ, MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GELDİĞİ BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE İLÇE MÜFTÜLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih'te Topkapı'da tarihle buluşma: zafer günleri büyük ilgi gördü
images

Jandarma Afyonkarahisar’da zafer haftasını müzikle taçlandırdı
images

THY yerdeki gücünü gösterdi: Prof. Dr. Murat Şeker TGS çalışanlarıyla sahada
images

Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki: güçlü Türkiye vizyonundan vazgeçmey...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı