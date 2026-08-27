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Kemah'ta mevlid-i nebi haftasında huzurevi sakinleriyle gönül buluşması

Kemah İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası'nda huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, anılarını dinledi ve hayır dualarını aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kemah'ta mevlid-i nebi haftasında huzurevi sakinleriyle gönül buluşması

Kemah'taki ziyaretin amacı ve atmosferi:

Kemah İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Mevlid-i Nebi Haftasının manevi atmosferi huzurevi sakinleriyle paylaşıldı. Görevliler, sakinlerle bir araya gelerek sohbet etti ve onların yaşam öykülerini dinledi.

sohbet ve hatıraların önemi:

Ziyarette huzurevi sakinleriyle kurulan iletişimde hatıraları dinlenmesi ve anılara saygı gösterilmesi ön plana çıktı. Bu buluşma, yaşlılarla yüz yüze temasın ve anı paylaşımının güçlendirilmesine hizmet etti.

vefa, hürmet ve dualar:

Etkinlikte yaşlıların hayır duaları alınırken, onların toplum içindeki yerinin korunması ve saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı. Ziyaret, vefa ve hürmet duygularının pekiştirilmesini hedefledi ve büyüklerin toplumun önemli bir değeri olduğu mesajını yeniden hatırlattı.

KEMAH&#039;TA HUZUREVİ SAKİNLERİNE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ZİYARETİ

KEMAH'TA HUZUREVİ SAKİNLERİNE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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