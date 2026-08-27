Ordu'nun genç futbolcuları Erzincan'da emniyet müdürünü ziyaret etti

ordu karmasının Erzincan ziyareti

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol İl Karması sporcuları ve teknik heyeti, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret, resmi bir nezaket buluşması kapsamında gerçekleşti ve yetkililerle sıcak bir sohbet ortamında sürdü.

buluşma ve sohbetler:

Genç sporcularla bir araya gelen Baybaba, sporun gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Baybaba, takımın çalışmalarını dikkatle dinleyerek sporculara ve teknik heyete başarı dileklerini iletti ve gençlerin spora yönlendirilmesinin toplum için değerine dikkat çekti.

emniyet müdürlüğünün değerlendirmesi:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek sporculara ve teknik heyete teşekkür etti. Yetkililer, gençlerin spor faaliyetlerine katılımını desteklemenin önemini vurgulayıp başarılı bir sezon dilediler.

Ziyaret, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve genç sporcuların motivasyonunun artırılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Taraflar, benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti.

ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL İL KARMASI SPORCULARI VE TEKNİK HEYETİ, ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER BAYBABA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ