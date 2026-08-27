Sıcak altında acıyla hasat: Hatay'da kapya biberi toplayan işçilerin zorlu mesaisi

Hasat sıcakla, acıyla sürüyor:

Hatay'ın Amik Ovası'nda kapya biber hasadı başladı. Kışın yaşanan selin bazı arazileri geç olgunlaştırdığı bölgelerde, ilkbahar yağışlarının ardından üründe canlanma görüldü. Üreticiler rekolte ve fiyatlardan memnun; kilogram fiyatı salçalıkta 25 TLye alıcı buluyor. Sıcaklıklar yer yer 40 dereceye kadar çıkarken, hasat Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi merkezli tarlalarda devam ediyor.

İşçi sayısı ve ücretler:

Çiftçi Ahmet Şiker sahada 15 kişiyle çalıştıklarını aktardı. Şiker, emeğe bağlı üretim vurgusu yaparak hasadın yoğun ama verimli geçtiğini söyledi ve ücretleri şöyle açıkladı: "Çiftçilikle uğraşıyoruz, biber yetiştirdik bu sene ve ekmeğimizi bu şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Havalar çok sıcak 40 dereceyi bulan bir sıcaklık var, yapacak bir şey yok. Hasat bu sene bereketli, yağmurla etkili olan sel biraz yormuş olsada. 2 ekim yaptık ama 3’üncü ekimde ancak tutabildi biberimiz. Normalde bitmiş olması lazım ama daha 2’nci toplayışımız. Kilogram fiyatı salçalıkta şu anda 25 TL. 15 çalışanımız var, kadınların yevmiyesi bin 1.100 TL ve erkeklerin yevmiyesi 2 bin TL".

Elleri ve yüzleri yakan biber acısı:

Hasatta çalışanlar sadece güneşin etkisiyle değil, biberin kendine has acılığıyla da mücadele ediyor. Tarlada uzun saatler geçiren işçiler, elleri ve yüzleri acıdan korumanın güç olduğunu söylüyor. Hasat yapanlardan Azize Abay durumu şu sözlerle özetledi: "Biber topluyoruz, yüzümüzü elleyemiyoruz acıdan. Biber acı, aynı zamanda tatlı da var. Sıcakta çok zor oluyor, yevmiyeler bin 100 TL".

Üreticiler, tarlada devam eden toplama sürecinin hem fiyat hem de verim açısından memnun edici olduğunu belirtiyor; bazı üreticiler ayrıca fabrika alımlarında fiyatın 21 TLye düştüğünü aktarıyor. Bu mevsimdeki hasat, geçen kışın yaralarını saran yağmurların ardından gelen düzelmeyle birlikte bölge için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

HATAY’DA KİLOGRAM FİYATI 25 TL’DEN ALICI BULAN KAPYA BİBER HASADINI YAPAN İŞÇİLER, 40 DERECEYİ BULAN KAVURUCU SICAĞA, EL VE YÜZ YAKAN ACIYA RAĞMEN MESAİYİ SÜRDÜRÜYORLAR.