Suluova'da boğalar kırmızı halıda yürüdü, 1,1 tonluk 'Çınar' şampiyon oldu

Suluova'da kırmızı halılı boğa gösterisi

Amasya'nın Suluova ilçesinde ilk kez düzenlenen boğa yarışmasında, geleneksel defilede kullanılan kırmızı halı bu kez heybetli boğalar ve buzağıların geçişi için serildi. Etkinlikte hem 'şampiyon buzağılar' hem de 'Suluova'nın devi' kategorileriyle farklı yaş ve cinslerde hayvanlar değerlendirildi. Yarışmayı izleyenler, besicilerin süslediği hayvanların kırmızı halı üzerinde ilerleyişini ilgiyle izledi.

Yarışma düzeni ve verilen ödüller:

Organizasyon jüri değerlendirmesiyle sonuçlandı ve etkinlikte toplam 350 bin TL tutarında ödül dağıtıldı. 'Suluova'nın devi' kategorisinde birinci gelen 'Çınar' adlı boğa sahibine 60 bin TL ödül kazandırdı. Şampiyon buzağılar yarışmasının birincisi ise sahibi Seren Kaya ile birlikte katılıp birinciliği elde eden 'Kırmızı' oldu. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Suluova'nın Türkiye'nin önemli kırmızı et üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yetiştirilen boğaların hak ettiği değeri görmesi için kırmızı halıyı serdiklerini söyledi.

Şampiyon 'Çınar'ın özellikleri:

Yarışmada 'Suluova'nın devi' seçilen boğanın sahibi Aslan Şahin Gönek, hayvanın özelliklerine değindi. Sahibi, etçi limuzin ırkı olan boğanın 1 ton 100 kilo ağırlığa ulaştığını ve günlük ortalama 12 kilo yem ile 80 litre su tükettiğini belirtti. Gönek, yaptığı açıklamada "Etçi limuzin ırkı boğamız bin100 kilo ağırlığa ulaştı" sözleriyle hayvanın bakımına dair bilgi verdi.

Etkinlik, ilçede hayvancılığa verilen önemi görünür kıldı ve besiciler ile hayvanlarının tanıtımı için yeni bir platform sundu. İlk kez yapılan organizasyonun ilerleyen yıllarda tekrarlanması ve genişlemesi bekleniyor.

AMASYA'NIN SULUOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN YARIŞMADA BOĞALAR İÇİN KIRMIZI HALI SERİLDİ.