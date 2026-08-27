Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Suluova'da boğalar kırmızı halıda yürüdü, 1,1 tonluk 'Çınar' şampiyon oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde boğa yarışmasında heybetli hayvanlar kırmızı halıda yürüdü; 1 ton 100 kiloluk 'Çınar' birinci oldu, toplam 350 bin TL ödül verildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 08:39

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 08:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Suluova'da boğalar kırmızı halıda yürüdü, 1,1 tonluk 'Çınar' şampiyon oldu

Suluova'da kırmızı halılı boğa gösterisi

Amasya'nın Suluova ilçesinde ilk kez düzenlenen boğa yarışmasında, geleneksel defilede kullanılan kırmızı halı bu kez heybetli boğalar ve buzağıların geçişi için serildi. Etkinlikte hem 'şampiyon buzağılar' hem de 'Suluova'nın devi' kategorileriyle farklı yaş ve cinslerde hayvanlar değerlendirildi. Yarışmayı izleyenler, besicilerin süslediği hayvanların kırmızı halı üzerinde ilerleyişini ilgiyle izledi.

Yarışma düzeni ve verilen ödüller:

Organizasyon jüri değerlendirmesiyle sonuçlandı ve etkinlikte toplam 350 bin TL tutarında ödül dağıtıldı. 'Suluova'nın devi' kategorisinde birinci gelen 'Çınar' adlı boğa sahibine 60 bin TL ödül kazandırdı. Şampiyon buzağılar yarışmasının birincisi ise sahibi Seren Kaya ile birlikte katılıp birinciliği elde eden 'Kırmızı' oldu. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Suluova'nın Türkiye'nin önemli kırmızı et üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yetiştirilen boğaların hak ettiği değeri görmesi için kırmızı halıyı serdiklerini söyledi.

Şampiyon 'Çınar'ın özellikleri:

Yarışmada 'Suluova'nın devi' seçilen boğanın sahibi Aslan Şahin Gönek, hayvanın özelliklerine değindi. Sahibi, etçi limuzin ırkı olan boğanın 1 ton 100 kilo ağırlığa ulaştığını ve günlük ortalama 12 kilo yem ile 80 litre su tükettiğini belirtti. Gönek, yaptığı açıklamada "Etçi limuzin ırkı boğamız bin100 kilo ağırlığa ulaştı" sözleriyle hayvanın bakımına dair bilgi verdi.

Etkinlik, ilçede hayvancılığa verilen önemi görünür kıldı ve besiciler ile hayvanlarının tanıtımı için yeni bir platform sundu. İlk kez yapılan organizasyonun ilerleyen yıllarda tekrarlanması ve genişlemesi bekleniyor.

AMASYA&#039;NIN SULUOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN YARIŞMADA BOĞALAR İÇİN KIRMIZI HALI SERİLDİ.

AMASYA'NIN SULUOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN YARIŞMADA BOĞALAR İÇİN KIRMIZI HALI SERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı
images

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı
images

Gölette düşen su seviyesi yaşamı kısıtladı: Çerkezmüsellim'de balık ölümleri
images

Saimbeyli'de kavurucu sıcakta yol çalışması, başkan işçilerle bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vezirçiftliği'ne yeni bir simge: Gazze Şehitleri Camii ibadete hazırlanıyor

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Sessizliğe mahkum Ayşegül'ün umut bekleyişi: 220 bin liralık cihaz için çağrı

Zafer bayramı'nda kent içi ulaşımda düzenleme: İZBAN ücretsiz, diğer hatlar yarı fiyat

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı