Nazilli'de motosiklet çarpıştı: iki ağır yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde kavşakta meydana geldi ve anbean bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında yaşandı. Doğu yönünden batı yönüne seyreden ve Çakıcı Sokak'a dönüş yapmak üzere yavaşlayan D.G. (26)