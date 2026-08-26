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Nazilli'de motosiklet çarpıştı: iki ağır yaralı

Aydın Nazilli'de sabah 08.00'de Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında iki motosiklet çarpıştı; iki sürücü ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nazilli'de motosiklet çarpıştı: iki ağır yaralı

Nazilli'de motosiklet çarpıştı: iki ağır yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde kavşakta meydana geldi ve anbean bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında yaşandı. Doğu yönünden batı yönüne seyreden ve Çakıcı Sokak'a dönüş yapmak üzere yavaşlayan D.G. (26)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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