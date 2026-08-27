Nazilli’de üst geçide asılan maket soruşturması: şüpheli cezaevine gönderildi

Olayın ayrıntıları

Nazilli'nin Yeni Mahalle semtinde bulunan yaya üst geçidine kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yazı bulunan bir insan maketi asıldı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çalışmaya başladı.

Soruşturma ve gözaltı:

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda eylemi gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., Altıntaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargılama ve tutuklama:

İfadesinin alınmasının ardından A.Y., savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutukladı. A.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Nazilli'de üst geçide asılan maketle ilgili 1 kişi tutuklandı