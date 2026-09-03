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Nevruz parkında kadın dayanışması: şiddete karşı bilinç ve bilgi seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Parkı'nda stant ve sinevizyonlarla kadınlarla buluştu; hukuki, psikolojik ve sosyal destek yolları anlatıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nevruz parkında kadın dayanışması: şiddete karşı bilinç ve bilgi seferberliği

Nevruz Parkı'nda kadın buluşması:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyerek Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Park alanında kurulan stantlar, gösterilen sinevizyon ve yapılan birebir görüşmelerle kadınların talepleri yerinde dinlendi ve bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar ve amaçlar:

Etkinliğe Kadın Politikaları Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer, meclis üyeleri, daire çalışanları ile Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) çalışanları katıldı. Organizasyonun temel amacı, kadınların kent yaşamında karşılaştıkları sorunlara yönelik yerinde çözümler üretmek ve şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturmak olarak açıklandı.

Saha çalışması ve birebir görüşmeler:

Parkta yürütülen saha çalışması kapsamında, alanda vakit geçiren kadınlar tek tek ziyaret edilerek birebir görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, yerel yöneticilerden beklentileri ve çözüm önerileri kayda geçirildi. Bu süreçte katılımcılara bilgilendirici materyaller de ulaştırıldı.

Bilgilendirme ve hizmet sunumu:

Parkın iki ayrı noktasına kurulan stantlarda Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sunduğu hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri ile başvuru mekanizmaları ayrıntılı biçimde anlatıldı. Özel hazırlanan sinevizyon gösterimi ise etkinlik alanındaki vatandaşların izlenimine sunularak mesajların geniş kitlelere ulaşması sağlandı.

Etkinlik, kadınların dayanışma ağlarını güçlendirmeyi ve yerelde etkili çözümler geliştirmeyi hedefleyerek önemli bir iletişim zemini oluşturdu. Belediye yetkilileri, sahadan elde edilen geri bildirimlerin politika ve hizmet planlamasında kullanılacağını belirtti ve düzenli saha çalışmalarının süreceğini vurguladı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE TOPLUMSAL FARKINDALIK...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE TOPLUMSAL FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NEVRUZ PARKINDA STANT KURUP SİNEVİZYON GÖSTERİMİ VE BİREBİR GÖRÜŞMELERLE KADINLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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