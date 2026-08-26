Nevşehir'de refüjdeki çamları kırıp karşı şeride geçen otomobil tırın önünden son anda geçti

Kaymaklı'da gece yarısı yaşanan kaza:

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Derinkuyu istikametinden gelen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, orta refüjde bulunan çam ağaçlarına çarparak ağaçları kırdı ve karşı şeride geçti.

kaza anının görüntüleri ve tır şoförünün refleksi:

Otomobil bir süre ters yönde ilerledi; bu sırada karşı yönden gelen yakıt yüklü tır ile çarpışma saniyelerle önlendi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde aracın tırın önünden son anda geçtiği görülüyor.

olay sonrası müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olayda maddi hasar oluştuğunu bildirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Kaza, Kaymaklı beldesi Yeraltı Şehri Otoparkı karşısında gerçekleşti.

TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİL, KARŞIDAN GELEN YAKIT YÜKLÜ TIR’A ÇARPMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU. OLAY ANI ÇEVREDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.