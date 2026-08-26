Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Nevşehir'de refüjdeki çamları kırıp karşı şeride geçen otomobil tırın önünden son anda geçti

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki çamları kırarak karşı şeride geçti; yakıt yüklü tırla çarpışma son anda önlendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de refüjdeki çamları kırıp karşı şeride geçen otomobil tırın önünden son anda geçti

Kaymaklı'da gece yarısı yaşanan kaza:

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Derinkuyu istikametinden gelen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, orta refüjde bulunan çam ağaçlarına çarparak ağaçları kırdı ve karşı şeride geçti.

kaza anının görüntüleri ve tır şoförünün refleksi:

Otomobil bir süre ters yönde ilerledi; bu sırada karşı yönden gelen yakıt yüklü tır ile çarpışma saniyelerle önlendi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde aracın tırın önünden son anda geçtiği görülüyor.

olay sonrası müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olayda maddi hasar oluştuğunu bildirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Kaza, Kaymaklı beldesi Yeraltı Şehri Otoparkı karşısında gerçekleşti.

TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİL, KARŞIDAN GELEN YAKIT YÜKLÜ TIR’A ÇARPMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU....

TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİL, KARŞIDAN GELEN YAKIT YÜKLÜ TIR’A ÇARPMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU. OLAY ANI ÇEVREDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

osmaniye’de jandarmanın hafta boyu operasyonunda ağır mühimmat ve çok sayıda şüp...
images

Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı
images

Denetimde ortaya çıktı: Adıyaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 86 bin lira...
images

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti