Yeni temas turunda bölgesel gündem öne çıktı: Erdoğan Gürcistan başbakanı ile görüştü

Erdoğan'ın New York temasları kapsamında ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki dış temasları çerçevesinde birçok liderle bir araya geldi. Programın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği görüşmeler kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile görüştü.

görüşmelerin kapsamı ve muhataplar:

Buluşma, Erdoğan'ın New York ziyaretinin yoğun ikili temas programının bir parçası olarak kayda geçti. Aynı günlerde Cumhurbaşkanı, sırasıyla Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el‑Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al‑Khaled Al‑Hamad Al‑Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

ziyaretin olası yansımaları:

Bu çoklu ikili temas takvimi, Türkiye'nin diplomatik gündemini New York zemininde yoğun şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Görüşmelerin ayrıntıları ve gündeme dair resmi açıklamalar taraflardan gelecektir; bununla birlikte program, bölgesel iş birliği ve karşılıklı ilişkilerin ilerletilmesine yönelik zemin oluşturma amacı taşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ