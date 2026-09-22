Dolar 48,8148 +0,01%
Euro 55,9826 +0,05%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.836,13 -0,64%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,60%
--°

Yeni temas turunda bölgesel gündem öne çıktı: Erdoğan Gürcistan başbakanı ile görüştü

Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi; Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile de görüştü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 01:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Yeni temas turunda bölgesel gündem öne çıktı: Erdoğan Gürcistan başbakanı ile görüştü

Erdoğan'ın New York temasları kapsamında ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki dış temasları çerçevesinde birçok liderle bir araya geldi. Programın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği görüşmeler kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile görüştü.

görüşmelerin kapsamı ve muhataplar:

Buluşma, Erdoğan'ın New York ziyaretinin yoğun ikili temas programının bir parçası olarak kayda geçti. Aynı günlerde Cumhurbaşkanı, sırasıyla Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el‑Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al‑Khaled Al‑Hamad Al‑Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

ziyaretin olası yansımaları:

Bu çoklu ikili temas takvimi, Türkiye'nin diplomatik gündemini New York zemininde yoğun şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Görüşmelerin ayrıntıları ve gündeme dair resmi açıklamalar taraflardan gelecektir; bununla birlikte program, bölgesel iş birliği ve karşılıklı ilişkilerin ilerletilmesine yönelik zemin oluşturma amacı taşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan Türkevi'nde diplomasi trafiğini başlattı
images

Erdoğan: savunma sanayi atılımları Türkiye'yi dünya sahnesine taşıdı
images

Erdoğan New York'ta diplomasi trafiğini Türkevi buluşmalarıyla yoğunlaştırdı
images

Türkevi'nde çevre ve eğitim odağı: Emine Erdoğan ile Fatima Maada Bio görüşmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de Alzheimer farkındalığı için yerel güç birliği

İskenderun'da park halindeki tofaşın motoru alevlerle tahrip oldu

Germencik'te müzik ve kortejle başlayan 22. incir festivali coşkuyla sürüyor

El emeğiyle çocuklara dokunan atölye: Kütahya'da 25 yıllık ustanın doğala vurgusu

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı