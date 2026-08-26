Niğde'de aynı yemekten etkilenen 41 çalışan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Niğde'de toplu gıda kaynaklı rahatsızlanma:

Niğde merkezde faaliyet gösteren iki ayrı işletmede çalışan toplam 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri ile sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan ilk tespitler, rahatsızlanan çalışanların tamamının dün aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri yönünde.

Olayın seyri:

Vakaların artması üzerine ilgili kurumlar derhal inceleme başlattı. Sağlık kuruluşlarına başvuranlar arasında ağır tabloya rastlanmadı; ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hastalar tedbir amacıyla gözlem altında tutuluyor.

İdari ve sağlık önlemleri:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin gerekli inceleme ve kontrolleri yürütüyor. Valilik açıklamasında, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemlerin başlatıldığı ve konunun kurumlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Yetkililer, benzer şikayetlerin önlenmesi için gıda temin zincirindeki uygulamaların ve hijyen koşullarının kontrol edileceğini belirtti.

Gelişmeler, kurumların yürüttüğü laboratuvar ve saha incelemelerine göre şekillenecek; sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

NİĞDE’DE YEDİKLERİ YEMEKTEN RAHATSIZLANAN 41 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU