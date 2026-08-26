Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Niğde'de aynı yemekten etkilenen 41 çalışan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Niğde'de iki işletmede çalışan 41 kişi, dün aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu; hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de aynı yemekten etkilenen 41 çalışan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Niğde'de toplu gıda kaynaklı rahatsızlanma:

Niğde merkezde faaliyet gösteren iki ayrı işletmede çalışan toplam 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri ile sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan ilk tespitler, rahatsızlanan çalışanların tamamının dün aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri yönünde.

Olayın seyri:

Vakaların artması üzerine ilgili kurumlar derhal inceleme başlattı. Sağlık kuruluşlarına başvuranlar arasında ağır tabloya rastlanmadı; ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hastalar tedbir amacıyla gözlem altında tutuluyor.

İdari ve sağlık önlemleri:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin gerekli inceleme ve kontrolleri yürütüyor. Valilik açıklamasında, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemlerin başlatıldığı ve konunun kurumlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Yetkililer, benzer şikayetlerin önlenmesi için gıda temin zincirindeki uygulamaların ve hijyen koşullarının kontrol edileceğini belirtti.

Gelişmeler, kurumların yürüttüğü laboratuvar ve saha incelemelerine göre şekillenecek; sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

NİĞDE’DE YEDİKLERİ YEMEKTEN RAHATSIZLANAN 41 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

NİĞDE’DE YEDİKLERİ YEMEKTEN RAHATSIZLANAN 41 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı
images

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alı...
images

Nişantaşı'nda kökünden kopan çınar iki aracın üzerine devrildi
images

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir araya geldi

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Müzik ve yeniden başlayanlar: Yaprak Sayar ile Alper Uzkur denetimli serbestlik yükümlüleriyle buluştu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı