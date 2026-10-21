Dolar 49,5987 +0,03%
Euro 55,7375 +0,05%
Bist 11.674,69 -1,04%
Altın Gram 6.622,67 +0,25%
EUR/USD 1,1233 -0,06%
Brent Petrol 107,90 -0,82%
--°

Niğde'de Özbelde mevkiinde asbestli borular tarihe karışıyor

Başkan Emrah Özdemir, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde asbestli içme suyu hatlarının polietilenle değiştirildiğini ve altyapının ekim sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Niğde'de Özbelde mevkiinde asbestli borular tarihe karışıyor

çalışmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Niğde Belediyesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkii ile Kızıl Elma Parkı çevresinde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje, kentin altyapısını modernize etmeyi ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmayı amaçlıyor. Çalışmalar Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince sahada yürütülüyor ve ekipler hızla ilerliyor.

Başkan Emrah Özdemir, sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yenileme çalışmasının, bölgedeki eski hatların sökülüp yerine yeni sistemlerin döşenmesini kapsadığını belirtti ve projenin kent genelindeki altyapı dönüşüm programının bir parçası olduğunu vurguladı.

saha uygulamaları ve malzeme değişimi:

Özbelde mevkiinde kullanım ömrünü tamamlamış olan asbestli borular sökülüyor; yerine dayanıklı ve sağlık standartlarına uygun polietilen içme suyu boruları döşeniyor. Bu değişim, hem su kalitesi hem de hat güvenilirliği açısından önemli bir adım oluşturuyor. Ekipler mevcut hatlarda söküm, bağlantı ve basınç testleri yaparak aşamalı biçimde ilerliyor.

Başkan Özdemir çalışmalarla ilgili olarak, bölgede kalan son asbestli hatların da hızlıca dönüştürüleceğini ifade etti. Belediye yetkilileri, yeni boru hattının uzun vadede bakım gereksinimini azaltacağı ve hat ömrünü uzatacağına dikkat çekiyor.

zamanlama, üstyapı ve mahalleye etkisi:

Çalışmaların planına göre altyapı işleri ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. Bu sürecin hemen ardından kazı yapılan yolların yeniden kapatılması ve sıcak asfalt ile üstyapı iyileştirmelerinin yapılması hedefleniyor. Başkan Özdemir, ekiplerin yoğun ve özverili şekilde çalıştığını belirterek, üstyapı çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanacağını söyledi.

Yürütülen yenileme çalışmasının, bölgedeki kronikleşmiş su kesintileri ve basınç düşmeleri sorunlarını çözmesi bekleniyor. Özellikle hafta sonları ve pazar günleri yaşanan su problemlerinin minimuma indirilmesi amaçlanıyor; çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri daha düzenli ve sağlıklı su hizmeti alacak.

Projenin tamamlanmasının ardından Özbelde mevkii ve Kızıl Elma Parkı çevresi, hem modern altyapısı hem de yenilenen üstyapı yollarıyla yenilenmiş bir görünüme kavuşacak. Belediye yetkilileri, mahalle sakinlerine çalışmaların geçici sıkıntılar yaratabileceği için anlayışları ve sabırları için teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZDEMİR ÖZBELDE MEVKİİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN ÖZDEMİR ÖZBELDE MEVKİİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fidan ile Kallas Brüksel'de buluştu
images

Şırnak'ta tıp eğitimi için adım: tıp fakültesi ve eğitim hastanesi hedefi
images

Dünya petrol faturasını Trump'a yükledi: Tusk'ın parlamentoda sert çıkışı
images

AK Parti sosyal politikalarda yeni sorumluluk: Ali Keskinkılıç göreve getirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kampüste Avrupa bizonlarına hazırlık: üç üniversitenin ortak fizibilite çalışması

Balıkesir’den çiftçiye büyük süt otu desteği

Kula'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kuşadası'nda cam çarpmasıyla sersemleyen atmaca ile sitede yakalanan sansar doğaya bırakıldı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor