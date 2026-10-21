Niğde'de Özbelde mevkiinde asbestli borular tarihe karışıyor

çalışmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Niğde Belediyesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkii ile Kızıl Elma Parkı çevresinde başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Proje, kentin altyapısını modernize etmeyi ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmayı amaçlıyor. Çalışmalar Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince sahada yürütülüyor ve ekipler hızla ilerliyor.

Başkan Emrah Özdemir, sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yenileme çalışmasının, bölgedeki eski hatların sökülüp yerine yeni sistemlerin döşenmesini kapsadığını belirtti ve projenin kent genelindeki altyapı dönüşüm programının bir parçası olduğunu vurguladı.

saha uygulamaları ve malzeme değişimi:

Özbelde mevkiinde kullanım ömrünü tamamlamış olan asbestli borular sökülüyor; yerine dayanıklı ve sağlık standartlarına uygun polietilen içme suyu boruları döşeniyor. Bu değişim, hem su kalitesi hem de hat güvenilirliği açısından önemli bir adım oluşturuyor. Ekipler mevcut hatlarda söküm, bağlantı ve basınç testleri yaparak aşamalı biçimde ilerliyor.

Başkan Özdemir çalışmalarla ilgili olarak, bölgede kalan son asbestli hatların da hızlıca dönüştürüleceğini ifade etti. Belediye yetkilileri, yeni boru hattının uzun vadede bakım gereksinimini azaltacağı ve hat ömrünü uzatacağına dikkat çekiyor.

zamanlama, üstyapı ve mahalleye etkisi:

Çalışmaların planına göre altyapı işleri ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. Bu sürecin hemen ardından kazı yapılan yolların yeniden kapatılması ve sıcak asfalt ile üstyapı iyileştirmelerinin yapılması hedefleniyor. Başkan Özdemir, ekiplerin yoğun ve özverili şekilde çalıştığını belirterek, üstyapı çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanacağını söyledi.

Yürütülen yenileme çalışmasının, bölgedeki kronikleşmiş su kesintileri ve basınç düşmeleri sorunlarını çözmesi bekleniyor. Özellikle hafta sonları ve pazar günleri yaşanan su problemlerinin minimuma indirilmesi amaçlanıyor; çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri daha düzenli ve sağlıklı su hizmeti alacak.

Projenin tamamlanmasının ardından Özbelde mevkii ve Kızıl Elma Parkı çevresi, hem modern altyapısı hem de yenilenen üstyapı yollarıyla yenilenmiş bir görünüme kavuşacak. Belediye yetkilileri, mahalle sakinlerine çalışmaların geçici sıkıntılar yaratabileceği için anlayışları ve sabırları için teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZDEMİR ÖZBELDE MEVKİİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ