Niğde'de uyuşturucuya ağır darbe: beş şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonun kısa özeti

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu ve kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda ele geçirilenler:

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 63,86 gram uyuşturucu madde ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Soruşturma işlemleri Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve emniyet birimleri benzer olaylarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

NİĞDE’DE NARKOTİK OPERASYONU: 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI