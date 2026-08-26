Vali sahada: Elazığ'daki Megaboard fabrikası yangınında 5 işçi hafif yaralandı

vali hatipoğlu yangın bölgesinde

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman kent genelinde görüldü ve olay yerine çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

müdahale ve sahadaki çalışmalar:

Yangına ilk müdahaleyi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere, Organize Sanayi Bölgesi ve çevre beldelerin itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. Müdahale çalışmalarında emniyet birimleri, jandarma ve orman işletmesine ait araçlar da görev aldı. Ayrıca panzerler ve müteahhitlere ait su tankerleri de söndürme çabalarına destek verdi.

Yangından etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Söndürme ve soğutma çalışmaları, il içi ve civar destek birimlerinin katılımıyla sürdürüyor.

sahadaki yetkililer ve açıklamalar:

Olay yerinde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, TSO Başkanı İdris Alan ile OSB Başkanı Suat Öztürk incelemelerde bulundu.

Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı. Onların da gerekli sağlık tedbirleriyle tedavileri sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, çevrede yoğun duman olduğuna dikkat çekerek itfaiye ekiplerinin yangının farklı noktalara sıçramaması için tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Kurum yetkilileri, yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespit ve soruşturma işlemlerine başlanacağını açıkladı. Vali Hatipoğlu sözlerini "Geçmiş olsun" diyerek tamamladı.

ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU, AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ PROF. DR. EROL KELEŞ VE EJDER AÇIKKAPI, BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, TSO BAŞKANI İDRİS ALAN, OSB BAŞKANI SUAT ÖZTÜRK, İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN YANGIN BÖLGESİNE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.