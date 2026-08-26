Samsun'da jandarma komutanlığına yeni lider: tuğgeneral Bahittin Murat Yakın göreve başladı

Samsun'da jandarma komutanlığına yeni lider göreve başladı
Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı doğrultusunda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınarak Samsun Jandarma Komutanlığı görevine başladı.
atanma kararı:
Atama kararı, resmi duyuru ile ilan edildi; Tuğgeneral Yakın'ın yeni görevi resmen yürürlüğe girdi. Kararın ardından Yakın, göreve başlamasını takiben şehrin askeri ve idari protokolünü bilgilendirdi.
valilik ziyareti:
Yeni komutan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, göreve başlamasının ardından Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Vali Tavlı, Yakın'a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek görevinin hayırlı olmasını temenni etti.
TUĞGENERAL, VALİ ORHAN TAVLI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. VALİ TAVLI, TUĞGENERAL YAKIN’A YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEYEREK GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU.
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