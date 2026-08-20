Nilüfer ve Schweinfurt gençlik köprüsüyle geleceğe bağlandı

Nilüfer'de gençlik köprüsü güçleniyor

Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Türkiye - Almanya Gençlik Köprüsü programı kapsamında Türk ve Alman gençler Nilüfer'de bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi ile Schweinfurt Belediyesi ortaklığında yürütülen proje, iki ülke arasındaki kültürel ve kurumsal iş birliğini genç kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

Programın amacı ve kapsamı:

Programın ilk ayağı 3-9 Haziran tarihlerinde Schweinfurt'ta gerçekleştirilmiş; ikinci buluşma ise 18-24 Ağustos tarihlerinde Nilüfer'in ev sahipliğinde yapılıyor. Projede, kültürlerarası dayanışma, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımı, sosyal kapsayıcılık, dijitalleşme ve ırkçılık ile aşırılıkla mücadele gibi temalar işleniyor. Atölye ve uygulamalı oturumlarla gençlerin dijital becerileri geliştirilirken, karar alma süreçlerine dahil olmaları teşvik ediliyor.

Buluşma, görüşler ve etkinlikler:

Programda 10'u Almanya'dan, 10'u Türkiye'den olmak üzere toplam 20 genç yer aldı. Gençler Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Nilüfer Barış Meclisi'nde bir araya geldi; Schweinfurt'u temsilen ise meclis üyesi Ayfer Rethschulte, Stadtjugendring (Schweinfurt Gençlik Meclisi) temsilcileri ve Bir Bulut Olsam Derneği yetkilileri hazır bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir buluşmada, gençlerin iki ülke arasındaki dostluğu geleceğe taşıyacaklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün tanış oluyorlar, yan yana geliyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Gelecek de buradan edindikleri deneyimlerle, çok daha iyi çalışmalara imza atacaklar." Özdemir ayrıca gençlerin yönetim süreçlerine katılımı deneyimleyeceklerini ve akran etkileşimiyle özgüvenlerini artıracaklarını belirtti.

Schweinfurt Belediyesi Meclis Üyesi Ayfer Rethschulte ise organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bu tür projelerin Türkiye-Almanya ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti. Karşılıklı hediye takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi ve ziyaret sona erdi.

Proje, kısa süreli buluşmaların ötesinde gençlik politikaları ve yerel yönetim iş birlikleri açısından bir öğrenme alanı sunuyor; katılımcılar edindikleri deneyimleri kendi kentlerine taşıyarak benzer uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayabilirler.

VRUPA BİRLİĞİ FONUYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA TÜRK VE ALMAN GENÇLER NİLÜFER’DE BİR ARAYA GELDİ. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN PROGRAM KAPSAMINDA GENÇLER, NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR’İ ZİYARET ETTİ.