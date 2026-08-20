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Sıcaklarda klimaya dikkat: solunum hastalarına uzman uyarısı

Dr. Derya Deniz, klima yanlış kullanımı ve filtre ihmalinin boğaz kuruluğu, öksürük ve solunum şikayetlerini artırdığını; astım ve KOAH'lıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sıcaklarda klimaya dikkat: solunum hastalarına uzman uyarısı

Klima kullanımı ve solunum sağlığı

Dr. Derya Deniz, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımının yaygınlaştığını ancak bunun beraberinde bazı solunum şikayetlerini getirebildiğini vurguladı. Hem çevresel koşullar hem de cihazların hatalı kullanımı veya bakım eksikliği sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

klimanın yanlış kullanımı ve filtre temizliği:

Klimanın doğrudan vücuda gelecek şekilde uzun süre kullanılması boğaz kuruluğu, öksürük ve burun tıkanıklığına yol açabilir. Bunun yanı sıra filtrelerin düzenli temizlenmemesi, ortamda biriken toz ve partiküllerin iç mekâna yayılmasına neden olarak solunum yollarında hassasiyeti artırır. Dr. Deniz, klimanın uygun sıcaklıkta çalıştırılması ve periyodik filtre bakımının önemine dikkat çekti.

nefes darlığını sadece sıcaklara bağlamayın:

Uzman, özellikle astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerin aşırı sıcak, yüksek nem ve ani ısı değişimlerinden daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Bu koşulların nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük gibi şikayetleri artırabileceğini; yeni başlayan veya giderek kötüleşen yakınmalarda bunların yalnızca sıcaklığa bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Dr. Deniz ayrıca, yazın yeterli sıvı tüketiminin önemine işaret ederek günün en sıcak saatlerinde uzun süre dışarıda kalınmamasını önerdi. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde astım ve KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini ve şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini hatırlattı.

DR. DERYA DENİZ: &quot;KLİMA İLE SERİNLERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN&quot;

DR. DERYA DENİZ: "KLİMA İLE SERİNLERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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