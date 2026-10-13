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Nilüfer'de kamyon arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu

Nilüfer'de gençlerin seyir halindeki kamyonların arkasına tutunarak yolculuk etmesi, kendi ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nilüfer'de kamyon arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu

Nilüfer'de kamyon arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, bir grup gencin seyir halindeki kamyonların arkasına tutunarak ilerlediği görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı ve hem gençlerin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehdit eden bir tehlike ortaya koydu.

Olayın ayrıntıları:

Görüntülerde gençlerin, hareket halindeki kamyonların arkasına tutunup araçlarla birlikte ilerlediği ve bu şekilde yolculuk etmeye devam ettiği yer alıyor. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, katılımcıların kendi güvenliklerini hiçe saydığı ve muhtemel bir kaza riskine davetiye çıkardığı açıkça görülüyor.

Riskler ve olası sonuçları:

Bu tür davranışlar sadece tutunan gençleri tehlikeye atmakla kalmaz; trafikteki diğer araçların ani manevra yapmasına veya beklenmedik kazaların tetiklenmesine neden olabilir. Kendi güvenliklerini hiçe saymak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak uzun vadede ciddi yaralanmalarla veya daha büyük maddi ve hukuki sonuçlarla sonuçlanabilir. Olayın kayda alınması, benzer tehlikeli davranışların farkındalığını artırmak açısından önem taşıyor.

BURSA’DA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONLARIN ARKASINA TUTUNARAK YOLCULUK YAPAN GENÇLER, HEM KENDİ...

BURSA’DA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONLARIN ARKASINA TUTUNARAK YOLCULUK YAPAN GENÇLER, HEM KENDİ CANLARINI HEM DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI. GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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