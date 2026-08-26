Nişantaşı'nda çınar ağacının devrilmesi iki aracı ezdi, taksici yara almadan çıktı

olayın gelişimi:

Şişli Nişantaşı'nda bulunan Teşvikiye Caddesi üzerinde saat 14:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çınar ağacı kökünden devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu cadde üzerinde bulunan iki araç doğrudan zarar gördü; araçlardan birinin ticari taksi olduğu bildirildi. Olay anında taksi sürücüsü, kısa sürede kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak kıl payı kurtuldu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulunurken, yetkililer ağacın neden devrildiğine dair henüz bir tespit yapılmadığını belirtti. Ekiplerin çalışması ve yol güvenliğine ilişkin tedbirler sürüyor.

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE KÖKÜNDEN DEVRİLEN ÇINAR AĞACI, BİRİ TİCARİ TAKSİ OLAN İKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ. OLAY SIRASINDA TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KENDİ İMKANLARI İLE ARAÇ İÇERİSİNDEN ÇIKTI.