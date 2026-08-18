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Nişasta bazlı şeker soruşturmasında 8 ilde eş zamanlı operasyon

Nişasta bazlı şeker üretimiyle ilgili soruşturmada İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 25 şirkete el kondu, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nişasta bazlı şeker soruşturmasında 8 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonun kapsamı

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucu, bazı firmaların nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri iç piyasa satış sınırlamalarına aykırı şekilde piyasaya arz ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı adli işlemler yapıldı.

Soruşturmanın tespitleri:

İncelemelerde, fiilen teslim edilen ürünlerle faturalarda gösterilen ürünün cinsi arasında farklılıklar tespit edildi. Bazı ürünlerin gerçek mahiyeti faturada maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri isimlerle gösterilirken, sahada farklı bir ürünün piyasaya sürüldüğü saptandı. Ayrıca ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı ve bundan kaynaklanan belge düzenlemelerinde uyumsuzluklar bulundu.

Adli işlemler ve çağrılar:

Operasyon kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana olmak üzere toplam 8 ilde, 26 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi; bu işlemler 25 şirkete yönelik oldu. Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifadelerinin alınması amacıyla çağrı yoluyla emniyete davet edildi.

Soruşturma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönlerinden sürdürülüyor. Yetkililer, tespitlerin halk sağlığı, tüketici güveni ve piyasa düzenine ilişkin olduğu gerekçesiyle soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 26 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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