Nusaybin'de Yunus timleri cadde ve sokaklarda 7/24 görevde

görev duyurusu ve kapsamı:

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin ilçesinde motosikletli polis timlerinin göreve başladığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, kent merkezinde ve mahallelerde motosikletli polis timleri (Yunus) olarak tanımlanan ekiplerin cadde ve sokaklarda devriye ve müdahale faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin hem görünür polis varlığı sağlayarak hem de hızlı müdahale imkânı sunarak halkın güvenlik algısını güçlendirmeye odaklandığı vurgulandı.

vatandaşa verilen güven sözü:

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Her devriye bir güven, her müdahale bir huzur, her görev vatandaşımıza verilmiş bir sözdür" ifadesine yer verildi. Kurum ayrıca kentin her köşesinde huzur, her sokağında güven için 7 gün 24 saat görev başında olunduğunu kaydetti.

Motosikletli yapıları sayesinde bu timler, dar sokaklarda ve yoğun trafikte hareket kabiliyetini koruyarak hızlı müdahale ve yüksek görünürlük sunuyor. Nusaybin’de uygulamanın, vatandaşların günlük yaşamında güven hissini artırmayı hedeflediği bildirildi.

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, NUSAYBİN İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ GÖREV YAPMAYA BAŞLADI