Odunpazarı'nda kavgaya müdahale: ters kelepçeyle gözaltı ve annede kriz

olayın ayrıntıları:

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Buket Sokak üzerindeki Aydın Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana dışarıdan gelen genç erkek şahıs ile bir dairenin sakinleri arasında henüz bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

polisin müdahalesi ve gözaltı:

Polis ekipleri bölgeye ulaştığında, madde ya da alkol etkisinde olduğu değerlendirilen genç ekiplere mukavemet gösterdi. Ekipler, şahsa müdahale sırasında biber gazı kullandı ve ardından genç ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı.

mahallede gerilim ve sağlık müdahalesi:

Gencin annesi olduğu belirtilen bir kadının polis ekiplerine zorluk çıkardığı, sokak ortasında bağırıp kendisini yere attığı ve sinir krizi geçirdiği bildirildi. Kadın, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Bağıran kadının sesi mahalleliyi rahatsız ederken, bir apartman sakini pencereden küfür ve tehditlerde bulundu.

Ekiplerin ikna çabaları sonucunda kadın ambulansa bindirildi. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE BİR APARTMAN İÇERİSİNDEKİ KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİS EKİPLERİNE MUKAVEMET GÖSTEREN VE BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BİR GENÇ, TERS KELEPÇE YAPILARAK GÖZALTINA ALINDI.