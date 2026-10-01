OEDAŞ'ın bölgesel karbon metodolojisi uluslararası ödülle taçlandı

OEDAŞ'ın geliştirdiği metodoloji çevresel yönetimde uluslararası takdir gördü

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), ‘Dekarbonizasyon: Bölgesel Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Metodolojisi’ projesiyle 2026 International Green Apple Environment Awards kapsamında ödüle layık görüldü. Şirket, hizmet bölgesine özgü emisyon hesaplamalarıyla karbon yönetimi uygulamalarına somut veri sağladığını duyurdu.

Metodolojinin kapsamı ve uygulaması:

Proje, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede; elektrik enerjisi emisyon faktörünü hesaplamak üzere tasarlandı. Hesaplamalar, bağımsız kuruluşlarca doğrulanmış bir metodolojiyle gerçekleştirildi ve elde edilen sonuçlar 2025 Kapsam 2 emisyonlarının hesabına dahil edildi. Bu yaklaşım, şebeke yatırımlarının, enerji verimliliği çalışmalarının ve elektrik kayıplarını azaltmaya yönelik uygulamaların çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak güvenilir bir veri tabanı oluşturuyor.

OEDAŞ, metodolojinin sağladığı bölgesel veriler sayesinde uzun vadede hangi yatırım ve uygulamaların emisyon azaltımında daha etkin olacağını belirlemeyi, kaynakların önceliklendirilmesini ve stratejik karar alma süreçlerini veriyle desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca proje, hizmet bölgesindeki sanayi kuruluşlarının karbon raporlamalarında yararlanabileceği bölgesel bir referans oluşturma potansiyeli taşıyor.

Ödül, paylaşım ve gelecek planları:

OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, projenin sektörde referans olacak nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Bu alandaki deneyimimizi sektörümüzle paylaşarak çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının gelişmesine katkı sunmak istiyoruz" dedi. Odyakmaz ayrıca elde edilen verilerin sürdürülebilirlik yol haritasının geliştirilmesine, yatırımların çevresel etkilerinin daha etkin değerlendirilmesine ve emisyon azaltım fırsatlarının tespit edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Organizasyona dünya genelinden 700'ün üzerinde başvuru yapıldı; ödüller 23 Kasım'da Londra'da düzenlenecek törende takdim edilecek ve OEDAŞ'ın kazandığı ödülün derecesi de bu törende açıklanacak. International Green Apple Environment Awards, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen The Green Organisation tarafından düzenleniyor.

Şirket yetkilileri, projenin hem yerel yönetimler hem de özel sektör için uygulamaya dönük bir araç sağladığını; şeffaf, doğrulanabilir bölgesel veriler üzerinden ilerleyerek yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (OEDAŞ), 'DEKARBONİZASYON: BÖLGESEL ELEKTRİK ŞEBEKESİ EMİSYON FAKTÖRÜ METODOLOJİSİ' PROJESİYLE 2026 INTERNATİONAL GREEN APPLE ENVİRONMENT AWARDS (ULUSLARARASI YEŞİL ELMA ÇEVRE ÖDÜLLERİ) KAPSAMINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. OEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. NECMİ ODYAKMAZ, "BU ALANDAKİ DENEYİMİMİZİ SEKTÖRÜMÜZLE PAYLAŞARAK ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARININ GELİŞMESİNE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ" DEDİ.