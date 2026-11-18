Baba, müdahaleyi yapan kişiye tazminat davası açtı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından yeni bir hukuk süreci başladı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, oğluna müdahale ederek etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi hakkında tazminat davası açtı.

olayın kısa kronolojisi:

Olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahların baba Uğur Mersinli'ye ait olduğu belirtildi. Silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale ederek onu etkisiz hale getirdi; saldırgan İsa Aras Mersinli olay sırasında yaşamını yitirdi.

hukuki süreç ve dava talepleri:

Savcılık soruşturmasında Necmettin Bekçi'nin eylemi meşru savunma kapsamında değerlendirilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Buna rağmen tutuklu sanık Uğur Mersinli, bu kez sivil yargıda harekete geçti ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, Bekçi'den şimdilik 200 TL talep edildiği; dava değerinin artırılabileceği ve ıslah hakkının saklı tutulduğu kaydedildi. Olayla bağlantılı ceza yargılamasında ise Uğur Mersinli 10 kişinin ölümüyle ilgili muhtemel kast iddiasıyla, anne Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla yargılanmaya devam ediyor.

Hem cezai hem medeni boyutta süren işlemler, müdahale eden vatandaşların hukuki statüsü ve tazminat taleplerinin sınırları konusundaki tartışmaları canlı tutuyor.

İSA ARAS MERSİNLİ VE BABASI UĞUR MERSİNLİ (ARŞİV)