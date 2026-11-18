Erzincan'da uzman çavuşun vefatı

Erzincan'da evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Uzman Çavuş Emirhan Çelik (24), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı takip eden sağlık ve güvenlik birimleri inceleme başlattı.

Olayın gelişimi:

Olay, 16 Kasım saat 02.45 sıralarında, Erzincan Hocabey Mahallesi 1052. Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelik'in evine misafirliğe gelen iki uzman çavuş arkadaşı, silah sesinin ardından sesin geldiği odaya gitti ve Çelik'i başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve cenaze işlemleri:

Sahadaki ilk müdahalenin ardından Emirhan Çelik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Çelik kurtarılamadı. Vefatı doğrulanan Çelik'in cenazesinin memleketi Malatya'ya götürülerek defnedileceği bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor; inceleme ve adli işlemler devam ediyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)