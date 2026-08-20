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Öğrencilere aylık 44 binişlik kart: Denizli'de ulaşım desteği başvuruları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2026-2027'de ihtiyaç sahibi ortaokul, lise ve çıraklık öğrencilerine aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı başvurularını açtı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Öğrencilere aylık 44 binişlik kart: Denizli'de ulaşım desteği başvuruları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yeni eğitim dönemi desteği

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından hayata geçirilen ulaşım desteği için 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuruları resmen başladı. Proje, öğrencilerin eğitim erişimini kolaylaştırmayı ve dar gelirli ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

kimler yararlanıyor:

Ulaşım desteği, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ortaokul, lise ve çıraklık eğitimi (MESEM) öğrencilerini kapsıyor. Ayrıca 2026 yılında lise ve dengi devlet okullarından mezun olup herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen ve dershaneye gittiğini belgeleyen gençler de başvuru yapabiliyor. Proje, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

başvuru süreci ve kart işlemleri:

Destekten yararlanacak öğrencilere bir eğitim yılı boyunca aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı sağlanacak. Başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki Başvurular sekmesi veya şu adresteki online form aracılığıyla yapılabiliyor: https://apps.denizli.bel.tr/ulasimdestegibasvuru/

Geçtiğimiz dönemden faydalanan öğrencilerin yeni dönem başvuruları komisyon tarafından onaylanırsa, daha önce teslim edilen kartlarını kullanmaya devam edecekleri bildirildi. Kartı olmayan veya kaybeden öğrencilerin ise kart ücreti ödeyerek yeni kart temin etmeleri gerekiyor.

Belediye yetkilileri, desteğin hedefinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ailelerin ulaşım giderlerini hafifletmek olduğunu vurguluyor. Başvurular ve onay süreçleriyle ilgili detaylı bilgi için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle iletişime geçilebileceği belirtildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN, GENÇLERİN EĞİTİM HAYATINA KATKI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN, GENÇLERİN EĞİTİM HAYATINA KATKI SAĞLAMAK VE DAR GELİRLİ AİLELERE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ULAŞIM DESTEĞİ 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ MÜRACAATLARI BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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