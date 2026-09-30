Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,6035 +0,03%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.595,10 +0,31%
EUR/USD 1,1342 -0,05%
Brent Petrol 98,96 +2,91%
--°

Refahiye merkezli operasyonda ecstasy ve esrarla birlikte silahlar da ele geçirildi

Erzincan'ın Refahiye merkezli operasyonda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 10 gözaltında, ev ve işyerlerinde ecstasy esrar, metamfetamin ve silah bulundu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Refahiye merkezli operasyonda ecstasy ve esrarla birlikte silahlar da ele geçirildi

Refahiye merkezli uyuşturucu operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Refahiye ilçesi merkezli ve 2 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, sokak satıcıları ("torbacı") ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok adreste arama yapıldı ve şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerin arasından 10 şüpheli ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalar sonrası gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında jandarma birimlerince yürütülen soruşturmalar sürüyor.

ele geçirilen maddeler, cihazlar ve silahlar:

Aramalarda 108 ecstasy hap, 95 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 7 sentetik ecza ile birlikte uyuşturucu madde öğütme aparatı, 11 cep telefonu ve 11 SIM kart ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve tabanca üst kapağı bulundu.

Şüphelilere yönelik işlemler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ile 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

ERZİNCAN&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

ERZİNCAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda sokak satıcılarına darbe: 14,90 gram esrarla yakalandı
images

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı
images

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı
images

Gaziantep'te freni boşalan kamyon geri kaydı ve yol kenarındaki eve çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor