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Okul alışverişinde etiket güvencesi: Van kırtasiyelerinde sezon öncesi denetim

Van'da 2026-2027 eğitim yılı öncesi İpekyolu'ndaki kırtasiyelerde Ticaret Bakanlığı denetimleriyle fiyat etiketleri ve ürün güvenliği inceleniyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:52

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul alışverişinde etiket güvencesi: Van kırtasiyelerinde sezon öncesi denetim

Kırtasiyelerde sezon öncesi denetim

Van'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ile okul ürünleri satan iş yerlerinde kapsamlı kontroller yapılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ülke çapındaki denetimler kapsamında, Van'da uygulamayı yerinde takip eden ekipleri Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz yönetti. Denetimler özellikle öğrencilerin ve velilerin yoğun alışveriş yaptığı İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelere odaklandı.

Denetimin odağı ve yöntemleri:

Ekipler raflarda sergilenen ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumunu kontrol etti; etiketlerin mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği incelendi. Ayrıca ürün güvenliğine ilişkin görsel ve bilgi etiketlerinin bulunup bulunmadığı, fiyat ve ürün bilgilerinin tüketici tarafından açıkça görülebilir ve anlaşılabilir olup olmadığı detaylı şekilde değerlendirildi.

Tüketici hakları ve görünürlük:

Denetimlerin amacı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesidir. Ekipler, etiket uygulamalarının şeffaflığına dikkat çekerek, fiyat bilgisinin raf ve kasa arasında tutarlı olmasının tüketici güveni için önemine vurgu yaptı. Denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği ve uygulamaların mevzuata uygunluğunun takip edileceği belirtildi.

VAN’DA 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI İŞ...

VAN’DA 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI İŞ YERLERİNDE DENETİMLER DEVAM EDERKEN, EKİPLER FİYAT ETİKETLERİ İLE ÜRÜN GÜVENLİĞİNİ MERCEK ALTINA ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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